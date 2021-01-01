أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي



محمود كهربا محمود كهربا

تعرض محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى وعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية بعد شعوره بآلام قوية وهو ما أدى إلى انتقاله إلى أحد المستشفيات الخاصة .



ودخل محمود كهربا المستشفى فى الساعات المتأخرة من أمس عقب شعوره ببعض الآلام، وأثبتت الفحوصات ارتفاع ضغط دم اللاعب وهو ما أدى إلى فقدانه اتزانه وتلقى اللاعب الإسعافات الطبية وخرج من المستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم .



وتلقى محمود كهربا دعما جماهيريا كبيرا من قبل جماهير الأهلى فى الساعات الماضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وتمنت الجماهير الشفاء العاجل للاعب وعودته مرة أخرى إلى المشاركة مع الفريق فى ظل الحاجة الفنية إلى كافة جهود اللاعبين فى الوقت الحالى نتيجة مشاركة الأهلى فى العديد من البطولات سواء فى الدوري الممتاز أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا .

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وبات موقف محمود كهربا من المشاركة مع الأهلى أمام غزل المحلة فى المباراة المقرر إقامتها بينهما فى الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز صعبا فى ظل الوعكة الصحية التى تعرض لها اللاعب .ويعانى محمود كهربا من ضغوط جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية بسبب عدم ظهوره بشكل مميز مع الأهلى وابتعاده عن التسجيل مع الأحمر ، ويأمل كهربا فى استعادة مستواه الفنى فى أقرب وقت ممكن للظهور مع الأحمر بشكل أفضل ومساعدة الفريق على لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا .وعلى الجانب الآخر، انتهت الأزمة التى نشبت بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عقب مباراة المارد الأحمر أمام النادى المصري.وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن بوادر الأزمة ظهرت حينما شن عبدالحفيظ هجوما ضاريا على وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام عقب مباراة الأهلي والمصري.تابع: سيد عبدالحفيظ انتقد حديث وجيه أحمد إلى محمد الخولي نائب رئيس النادى المصري البورسعيدي بعدما كشف الأخير عن قيام رئيس لجنة الحكام بشرح الأمور الفنية الخاصة بلقاء الأهلي وهدفي المباراة.أضاف: سيد عبدالحفيظ قال نصا: يعني يا كابتن وجيه ما إنت بتكلم أهو أومال لما نكلمك تقول مبتكلمش في فنيات.استطرد: شخصية رفيعة المستوى داخل الجبلاية قامت بإنهاء الأزمة بين سيد عبدالحفيظ ووجيه أحمد وتوضيح كافة الأمور ورغبة رئيس لجنة الحكام في عدم الحديث عن أية أمور فنية خاصة بـ قضاة الملاعب فى مباريات الدورى تفاديا لحدوث أية بلبلة داخل الوسط الرياضي.