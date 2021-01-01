

رينو كانجو 2021.. سيارة عائلية بالمزيد من التحسينات و الأمان رينو كانجو 2021.. سيارة عائلية بالمزيد من التحسينات و الأمان

منذ إطلاقها في عام 1997، لاقت السيارة رينو كانجو قبولاً وشعبية كبيرين، وربما يكمن السر في ذلك في تصميمها الواسع مع الكثير من خيارات التخزين، ما يجعلها سيارة مثالية للعائلات. وحديثًا كشفت رينو عن طراز 2021 من سيارتها، بالمزيد من التحسينات وأحدث مميزات الأمان.



التصميم الخارجي



تتميز رينو كانجو بمظهر جديد تمامًا، بغطاء محرك أفقي مضلع، ومصابيح مميزة على شكل حرف C تشبه المقود، مع لمسات من الكروم وإضافات سوداء لامعة. ويحتوي الجزء الخلفي من السيارة على مصابيح بنفس تصميم حرف C، وتأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED.

وتكتمل أناقة التصميم الخارجي بإضافات الكروم في أجزاء مثل المصد ومقابض الأبواب، كما تأتي أغطية المرايا سوداء لامعة، وتنطلق السيارة على عجلات ألومنيوم مقاس 17 بوصة.التصميم الداخليخضع التصميم الداخلي لتغيير كبير، فقد أصبحت لوحة العدادات من الخشب المصقول الداكن، مع إضافات من الكروم في أماكن مختلفة، مثل مفاتيح التحكم في المناخ وفتحات التهوية. والآن أصبحت عجلة القيادة قابلة لضبط الارتفاع والعمق، كما يحتوي مقعد السائق على خاصية تعديل أسفل الظهر، لمزيد من الراحة في الرحلات الطويلة.وتأتي كانجو الجديدة مع خيارين للوحة العدادات، الأول تكون فيه مزودة بشاشة ملونة رقمية مقاس 4.2 بوصة، والثاني تكون فيه مزودة بشاشة ملونة رقمية مقاس 7 بوصات. ويمكن تغيير تنسيق عرض المعلومات الأساسية المتعلقة بعدادات السرعة وعدادات RMP وفقًا للوضع المحدد مسبقًا Normal أو Eco.ولمزيد من الراحة للركاب تشتمل المقصورة على تحكم تلقائي في المناخ مع ميزات المنطقة المزدوجة لإعدادات درجة الحرارة الفردية للسائق والراكب الأمامي، وقد تم تحسين الراحة الحرارية في المقاعد الخلفية من خلال دمج فتحتين للهواء قابلتين للتعديل في الجزء الخلفي من الكونسول الوسطي لتكييف الهواء وفوهات عند مستوى قدم الراكب للتدفئة.ولمقصورة أكثر هدوءًا أضافت رينو عزلاً للأبواب ونوافذ أكثر سمكًا، كما تم تحسين الأداء الصوتي بفضل إضافة ستة مكبرات صوت موزعة في جميع أنحاء المقصوة.أنظمة السلامةتتمتع كانجو بالعديد من أنظمة السلامة لضمان أمان السائق والركاب، من بينها نظام الحفاظ على المسار النشط، ونظام المراقبة النشطة للنقطة العمياء، ونظام الكبح الطارئ النشط، نظام التحذير من السرعة مع نظام التعرف على لافتة المرور، ونظام مراقبة إرهاق السائق، ونظام مساعد الرياح الجانبي النشط الذي يعمل على تنشيط الفرامل عبر نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) لتقليل الحركات الجانبية والحفاظ على مسار السيارة عندما تدفعها الرياح الجانبية العاصفة بالطبع.الأداءتأتي كانجو الجديدة بمحرك بنزين 1.3 TCe FAP قادر على إنتاج قوة 100 و130 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، أو ناقل يدوي من ست سرعات، وسيتوافر إصدار كهربائي بالكامل في عام 2022.



