نيوم تعلن عن اتفاقية لبناء 10,000 مركبة هيدروجينية سنوياً في المملكة

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نيوم تعلن عن اتفاقية لبناء 10,000 مركبة هيدروجينية سنوياً في المملكة

المربع نت – وقعت شركة نيوم مذكرة تفاهم مع شركة هايزن موتورز الأمريكية المتخصصة في مجال التقنيات الهيدروجينية للسيارات لبناء خط إنتاج للسيارات الهيدروجينية في منطقة نيوم بشمال غرب المملكة العربية السعودية.

وقد شاركت المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة السعودية في الاتفاق المبدئي، وتهدف الشركات الثلاثة للوصول إلى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع خلال 18 شهر.

الهدف الحالي هو إنتاج 10,000 مركبة هيدروجينية سنويًا من مصنع نيوم، مع تحويل المنطقة إلى مركز عالمي لصناعة وتصدير المركبات الهيدروجينية للشرق الأوسط والأسواق العالمية.

ونشير إلى أن المشروع مركز على صنع شاحنات النقل الهيدروجينية بشكل خاص مع بناء بنية تحتية من محطات الشحن الهيدروجينية في نيوم كبداية وفي مختلف أنحاء المملكة لاحقًا لدعم المشروع.

المصدر: المربع نت

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