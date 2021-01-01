المربع نت – وقعت شركة نيوم مذكرة تفاهم مع شركة هايزن موتورز الأمريكية المتخصصة في مجال التقنيات الهيدروجينية للسيارات لبناء خط إنتاج للسيارات الهيدروجينية في منطقة نيوم بشمال غرب المملكة العربية السعودية.
وقد شاركت المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة السعودية في الاتفاق المبدئي، وتهدف الشركات الثلاثة للوصول إلى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع خلال 18 شهر.
الهدف الحالي هو إنتاج 10,000 مركبة هيدروجينية سنويًا من مصنع نيوم، مع تحويل المنطقة إلى مركز عالمي لصناعة وتصدير المركبات الهيدروجينية للشرق الأوسط والأسواق العالمية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نيوم تعلن عن اتفاقية لبناء 10,000 مركبة هيدروجينية سنوياً في المملكة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق