

عاجل.. استقرار أسعار الذهب بسبب إجازة البورصة عاجل.. استقرار أسعار الذهب بسبب إجازة البورصة

أكد عدد من العاملين في مجال المشغولات الذهبية، معاناتهم من حالة الركود التام بسبب شهر رمضان الكريم، وسط توقعات بانتعاش أسعار الذهب في السوق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بسبب زيادة الأفراح والخطوبات.



واستقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم السبت، الموافق 1 مايو، في البورصات العالمية وأسواق المال، بسبب إجازة البورصة وأسواق المال الأمر الذي انعكس على السوق المحلية، حيث شهدت أسعار المشغولات الذهبية في محال الصاغة، انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالنقطة السعرية التي وردت في بداية التعاملات.



ونرصد لكم، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

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سعر جرام الذهب عيار 24 اليوميتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 885 و887 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 اليومويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 774 و776 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 اليومويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 663 و 665 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليومتراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6192 إلى 6208 جنيهًا.نصائح للمقبلين على شراء وبيع الذهبوكان رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية قدم في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عدة نصائح للمواطنين المقبلين على شراء أو بيع الذهب، أهمها ضرورة الوقوف على أسعار أعيرة الذهب في السوق ومحلات الصاغة وجميع الأعيرة من خلال النشرات أو مواقع المتخصصة في بورصة الذهب.وأضاف رئيس شعبة المشغولات الذهبية، عدة نصائح أخرى، أهمها:- على البائع أو المشتري أن يكون على عِلم بكمية أو وزن الذهب الذي سيشتريه أو يبيعه قبل الدخول إلى محل المجوهرات.- عند الشراء يجب عليك أن تأخذ فاتورة بالمشغولات الذهبية التي تشتريها.- في حالة شراء الذهب يفضل عدم شراء الذهب المليء بالفصوص إلا في حالة الذهب اللازورد.