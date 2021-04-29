فوائد ومخاطر تناول التمور

كشفت الطبيبة الروسية تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، تأثير التمور في الجسم عند تناولها بصورة منتظمة.
ووفقا للخبيرة، يجب تناول التمور باعتدال، كأي مادة غذائية محتوية على السكر، ويمكن للشخص السليم أن يتناول عشرة تمرات في اليوم.
وتقول، "للتمور مؤشر أنسولين مرتفع أعلى من 100. وهذا أعلى من الآيس كريم الذي يباع في المتاجر (حوالي 90) . كما أن تناول كمية كبيرة من سكر الفركتوز يسبب انتفاخ البطن ويهيج الأمعاء ويمكن أن يسبب الإسهال. ومن الأفضل لكل من يعاني من السكري أو قرحة المعدة استبعاد التمور من نظامه الغذائي".
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