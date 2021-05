8 فوائد للكيوي على صحتك.. تحسين الهضم وعلاج الربو 8 فوائد للكيوي على صحتك.. تحسين الهضم وعلاج الربو

الكيوي من الفواكه المليئة بالفيتامينات والمعادن المهمة، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي للغاية على صحتك، نظراً لأنه يحتوي على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية مثل الألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والنحاس والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ وفيتامين ك.



وطبقاً لتقرير نشر في موقع تايمز أوف إنديا، فهناك بعض الفوائد الصحية للكيوي:



1- يمنع تخثر الدم



لأنه يعمل على تقليل كمية الدهون في الدم ويقي من الأمراض القلبية الوعائية، فهو يعمل مثل فاعلية الأسبرين في ترطيب الدم وتحسين صحة القلب.



2- يساعد في علاج الربو



يعد الأزيز وضيق التنفس من أكثر الأعراض شيوعاً المتعلقة بهذه الحالة، لذا تكون الكميات العالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة في الكيوي مهمة للمساعدة في السيطرة على أعراض الربو، حيث أظهرت دراسة أن وظائف الرئة تحسنت لدى أولئك الذين تناولوا الكيوي بانتظام.



3- يحسن الهضم



يحتوي الكيوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية ما يجعله مفيداً لتحسين عملية الهضم، كما أنه يحتوي أيضاً على إنزيم الأكتينيدين الذي يمكنه تكسير البروتينات في الأمعاء بشكل فعال، بعد تناول وجبة كبيرة، لذا يُنصح بتناول بعد وجبات اللحوم والأسماك والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ في كثير من الأحيان.



4- يساعد على تنظيم ضغط الدم



يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، حيث أظهرت دراسة أن أولئك الذين تناولوا 3 حبات كيوي يومياً لمدة 8 أسابيع لديهم انخفاض في ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، نظراً لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين التي قد تكون سبباً في تنظيم ضغط الدم، فضلاً عن فيتامين C الذي يساهم أيضاً في خفض ضغط الدم.



5- يعزز الجهاز المناعي



نظرا لأنه غني بفيتامين ج الذي يلعب دوراً مهماً للوظيفة الخلوية وحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة في الجسم، كما أنه مسوؤل عن نمو وإصلاح الأنسجة ويوفر الدعم لجهاز المناعة.



بالإضافة إلى ذلك، فهو غني أيضاً بفيتامين C الذي يعمل على درء العدوى ونزلات البرد والإنفلونزا بشكل فعال عند تناوله بانتظام.



6- يحمي من الإصابة بالسرطان



نظراً لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الحمض النووي وبالتالي الإجهاد التأكسدي وهو اختلال الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في جسمك، وهذا يعني أن الكيوي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطانات طويلة المدى وأمراض نمط الحياة مثل سرطان القولون، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتلف الحمض النووي.



7- يمنع فقدان البصر



يمكن أن يمنع الكيوي الضمور البقعي الذىييسبب فقدان البصر، لأنه يحتوي على مادتي زياكسانثين ولوتين، واللذان يعملان على امتصاص الضوء الزائد الذي قد يضر بشبكية العين ويحمي العين من إعتام عدسة العين والأمراض الأخرى المتعلقة بالعين.



8- يحافظ على صحة الجلد والبشرة



لأنه غني بالكولاجين الذى يدعم بنية الجلد ويقوي العظام، وفيتامين C أيضاً الذي هو عنصر أساسي في تصنيع الكولاجين في الجسم، لذا يمكن أن يساعد تناول الكيوي في دعم بنية بشرتك والحفاظ عليها رطبة وصحية.



ويعتبر الكيوي علاجاً فعالاً لحب الشباب نظراً، لأنه غني بمضادات الالتهابات وفيتامين سي والذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من إفراز الدهون في المسام.