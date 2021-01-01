التعليم تنفي توقف الدراسة على قناة مدرستنا وتعلن جداول حصص الاسبوع الجاري



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي على قناة مدرستنا التعليمية ولم يتم وقفها مثلما تم وقفها في المدارس لطلاب صفوف النقل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن قناة مدرستنا التعليمية ، مستمرة في عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني ، للأسبوع التاسع والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم جداول عرض الحصص المقرر بثها ابتداء من اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 حتى السبت 8 مايو 2021.

قد يعجبك أيضا...

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا التعليمية من خلال تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن انتهاء الدراسة لصفوف النقل ، من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.نهاية العام الدراسي وموقف طلاب الشهادة الثانوية والإعداديةوقررت وزارة التربية والتعليم،أن يتم استكمال الدراسة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين، حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.كما تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار، فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أن قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها ، بالإضافة لكل المنصات التعليمية الأخرى ، وقال: إن شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق.روابط جميع المنصات التعليمية الإلكترونيةمنصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/homeمنصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jspمنصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين https://edmodo.org/منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.egرابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideoبوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/