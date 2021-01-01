

إطلالات وألوان موضة صيف 2021 إطلالات وألوان موضة صيف 2021

أكد خبير الفاشون محمد عادل أن الإطلالات الصيفية لأزياء الشباب تنوعت في موضة صيف 2021 ما بين ارتداء السراويل الطويلة والجينز والقماش مع ارتداء السترات والـ" تيشرتات" القطنية أنصاف أكمام؛ وذلك للحد من الشعور بدرجات الحرارة العالية.







بينما ينصح الشباب باستخدام الألوان مثل الأبيض وخاصة في النهار لامتصاص درجة حرارة الشمس العالية والكافية والازرق فضلا عن استخدام الألوان الزاهية للتناسب مع درجات الحرارة العالية؛ والتمكن من امتصاص أشعة الشمس.

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وكذلك اللون الرمادي الفاتح مناسب جدا في الظهور بين عدد من التصميمات المختلفة؛ والذي جاء مناسبا للتداخل مع مجموعة من الألوان الأخرلا في بعض التصميمات، فضلا عن سهولة استخدامها مع الساعات والإكسسوارات الشبابية المختلفة التي يحرص على ارتدائها الشباب باستمرار وذلك لاكتمال أناقتهم .