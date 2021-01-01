أكد خبير الفاشون محمد عادل أن الإطلالات الصيفية لأزياء الشباب تنوعت في موضة صيف 2021 ما بين ارتداء السراويل الطويلة والجينز والقماش مع ارتداء السترات والـ" تيشرتات" القطنية أنصاف أكمام؛ وذلك للحد من الشعور بدرجات الحرارة العالية.
بينما ينصح الشباب باستخدام الألوان مثل الأبيض وخاصة في النهار لامتصاص درجة حرارة الشمس العالية والكافية والازرق فضلا عن استخدام الألوان الزاهية للتناسب مع درجات الحرارة العالية؛ والتمكن من امتصاص أشعة الشمس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إطلالات وألوان موضة صيف 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق