لمرضى السكر .. 10 فوائد مذهلة ل الطماطم



فوائد مذهلة ل الطماطم فوائد مذهلة ل الطماطم

تنفرد الطماطم بفوائد وخواص تختلف عن باقي المزروعات والخضراوات سواء من ناحية الوقاية من المرض أو علاج المرض نفسه ومن أهم فوائد الطماطم 10 فوائد وفقا لموقع " web md "



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من فوائد الطماطم الصحية..

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1- إزالة الجراثيم المتسببة في الأمراض التي تعلق في جسد المريض2-تقوم الطماطم بتنشيط حركية الكليتين3-تحتوي الطماطم على نسبة كبيرة من فيتامين أ و فيتامين س4-تعمل الطماطم كمطهر للأمعاء والبطن وتزيل عسر وصعوبة هضم الطعام والإخراج5-تحتوي ثمرة الطماطم على معدن الحديد فاذا كنت تعاني من فقر الدم اشرب عصير الطماطم او تناولها6-يمكن استخدام الطماطم لتخفيف وعلاج الحموضة لمعادلة قلويات الجسم7-تقلل الطماطم حالة الاحتقان في الأمراض الصدرية الخاصة بالتنفس واحتقان القصبة الهوائية8-الطماطم مفيدة لحاملي مرض السكري لوجود كمية صغيرة جدا من الكربوهيدرات ويمكن استخدامها في التنحيف ايضاً.9-عصير الطماطم يعالج التهابات المفاصل عن طريق مزجها بالزيت والتسخين حتى يتبخر ثم الوضع فوق منطقة الاصابة لتسكين الالم10-تناول الطماطم يفتح المسامات والقنوات الطبيعية في الجسم