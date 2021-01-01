لمرضى السكر .. 10 فوائد مذهلة ل الطماطم

فوائد مذهلة ل الطماطم
تنفرد الطماطم بفوائد وخواص تختلف عن باقي المزروعات والخضراوات سواء من ناحية الوقاية من المرض أو علاج المرض نفسه ومن أهم فوائد الطماطم 10 فوائد وفقا لموقع " web md "
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من فوائد الطماطم الصحية..
1- إزالة الجراثيم المتسببة في الأمراض التي تعلق في جسد المريض
2-تقوم الطماطم بتنشيط حركية الكليتين
3-تحتوي الطماطم على نسبة كبيرة من فيتامين أ و فيتامين س
4-تعمل الطماطم كمطهر للأمعاء والبطن وتزيل عسر وصعوبة هضم الطعام والإخراج
5-تحتوي ثمرة الطماطم على معدن الحديد فاذا كنت تعاني من فقر الدم اشرب عصير الطماطم او تناولها
6-يمكن استخدام الطماطم لتخفيف وعلاج الحموضة لمعادلة قلويات الجسم
7-تقلل الطماطم حالة الاحتقان في الأمراض الصدرية الخاصة بالتنفس واحتقان القصبة الهوائية
8-الطماطم مفيدة لحاملي مرض السكري لوجود كمية صغيرة جدا من الكربوهيدرات ويمكن استخدامها في التنحيف ايضاً.
9-عصير الطماطم يعالج التهابات المفاصل عن طريق مزجها بالزيت والتسخين حتى يتبخر ثم الوضع فوق منطقة الاصابة لتسكين الالم
10-تناول الطماطم يفتح المسامات والقنوات الطبيعية في الجسم
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