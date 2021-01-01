لمرضى السكر .. 10 فوائد مذهلة ل الطماطم

آخر الأخبارالصحة والجمال › لمرضى السكر .. 10 فوائد مذهلة ل الطماطم

صورة الخبر: فوائد مذهلة ل الطماطم
فوائد مذهلة ل الطماطم

تنفرد الطماطم بفوائد وخواص تختلف عن باقي المزروعات والخضراوات سواء من ناحية الوقاية من المرض أو علاج المرض نفسه ومن أهم فوائد الطماطم 10 فوائد وفقا لموقع " web md "

اقرأ ايضا.. بالفواكه والأعشاب.. علاج نقص فيتامين د

من فوائد الطماطم الصحية..

1- إزالة الجراثيم المتسببة في الأمراض التي تعلق في جسد المريض

2-تقوم الطماطم بتنشيط حركية الكليتين

3-تحتوي الطماطم على نسبة كبيرة من فيتامين أ و فيتامين س

4-تعمل الطماطم كمطهر للأمعاء والبطن وتزيل عسر وصعوبة هضم الطعام والإخراج
5-تحتوي ثمرة الطماطم على معدن الحديد فاذا كنت تعاني من فقر الدم اشرب عصير الطماطم او تناولها

6-يمكن استخدام الطماطم لتخفيف وعلاج الحموضة لمعادلة قلويات الجسم

7-تقلل الطماطم حالة الاحتقان في الأمراض الصدرية الخاصة بالتنفس واحتقان القصبة الهوائية

8-الطماطم مفيدة لحاملي مرض السكري لوجود كمية صغيرة جدا من الكربوهيدرات ويمكن استخدامها في التنحيف ايضاً.

9-عصير الطماطم يعالج التهابات المفاصل عن طريق مزجها بالزيت والتسخين حتى يتبخر ثم الوضع فوق منطقة الاصابة لتسكين الالم

10-تناول الطماطم يفتح المسامات والقنوات الطبيعية في الجسم

المصدر: موقع " web md "

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمرضى السكر .. 10 فوائد مذهلة ل الطماطم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80068

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager