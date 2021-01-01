ما الحكم بالنسبة لـ الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام؟ الأزهر يجيب

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ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال، يقول صاحبه “ما حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام؟”.





وأجاب الشيخ محمود رجب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ"صدى البلد"، أن الشيخ الكبير أو المرأة العجوز، إذا كان يجهده الصوم، فيشق عليه مشقة كبيرة، ولا يستطيع الصيام لكبر سنه وعجزه عن القضاء؛ فيجوز له الفطر.

وأشار إلى أنه يجوز له الفطر، وعليه إخراج فدية عن كل يوم يفطره في يوم وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لقوله- تعالى-: “وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين”.





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طريقة تحديد مقدار زكاة الفطر والفديةقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يقيم فدية الإفطار بـ رمضان إلا بسؤال التجار، معلقًا " كل عام اسأل عن سعر القمح قبل تحديد مقدار زكاة الفطر والفدية".وأضاف شوقى علام خلال لقاء له ببرنامج “كتب عليكم الصيام” عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه يسأل التجار بنفسه، ولا يرسل أحدا، وبعد ذلك يخبره.ولفت إلى أنه يأخذ بهذا الأمر؛ لمصلحة المواطن الفقير.