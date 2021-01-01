يحمل سلاحًا.. صورة بـ عبارات اتهام لـ المرشد الأعلى الإيراني بـ نيويورك..شاهد

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صورة الخبر: صورة المرشد الإيراني في مدينة نيويورك الأمريكية
صورة المرشد الإيراني في مدينة نيويورك الأمريكية

تناقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم السبت، صورة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في مدينة نيويورك الأمريكية وهو يحمل سلاحًا.

وبحسب قناة "إيران انترناشيونال" الإيرانية المعارضة، فإن الصورة كُتب عليها: "لا تثقوا بالنظام الإيراني.. قَتل المتظاهرين وكذّب على الشعب".

وأضافت القناة أن الصورة كُتب عليها أيضًا أن النظام الإيراني تسبب في مقتل أكثر من 1500 شخص في احتجاجات نوفمبر، إضافة إلى تسببه في مقتل 176 راكبًا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الدفاع الجوي الإيراني بالخطأ.

المصدر: قناة "إيران انترناشيونال" الإيرانية

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