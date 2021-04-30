

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 30-4-2021 في البنوك وشركات الصرافة سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 30-4-2021 في البنوك وشركات الصرافة

شهد سعر الدرهم الاماراتي استقرارا اليوم الجمعة الموافق 30-4-2021، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة نظرا لانه عطلة اليوم، وبلغ سعر الدرهم الاماراتي مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



وتراوح سعر الدرهم الاماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء ، و 4.28 الى 4.29 جنيه للبيع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.



وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم في بنوك، بنك بلوم، بنك عوده، بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 4.26 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

ويستعرض أموال الغد أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة:سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلى المصرىسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصربلغ سعر الدرهم فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعيةعرض بنك التنمية الصناعية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.21 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الخاصة العاملة في مصر:سعر الدرهم الإماراتي فى بنك المشرقبلغ سعر الدرهم في بنك المشرق الوطني 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم الاماراتى فى بنك المصرف المتحدبلغ سعر الدرهم في بنك المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم الاماراتى في بنك بلومبلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك بلوم مبلغ 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم في بنك قطر الوطنيبلغ سعر الدرهم في بنك قطر الوطني 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم فى بنك فيصل الاسلاميبلغ سعر الدرهم في بنك فيصل الاسلامي 4.22 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم اليوم فى البنوكسجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيعسعر الدرهم الاماراتي مقابل الدولاربلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 4.28 دولارسعر الدرهم الاماراتي أمام الريال السعودىيسجل الدرهم الاماراتي سعر 1.02 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالميه