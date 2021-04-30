سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 30-4-2021 في البنوك وشركات الصرافة

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صورة الخبر: سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 30-4-2021 في البنوك وشركات الصرافة
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 30-4-2021 في البنوك وشركات الصرافة

شهد سعر الدرهم الاماراتي استقرارا اليوم الجمعة الموافق 30-4-2021، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة نظرا لانه عطلة اليوم، وبلغ سعر الدرهم الاماراتي مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وتراوح سعر الدرهم الاماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء ، و 4.28 الى 4.29 جنيه للبيع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم في بنوك، بنك بلوم، بنك عوده، بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 4.26 جنيه.

ويستعرض أموال الغد أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة:

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر

بلغ سعر الدرهم فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية
عرض بنك التنمية الصناعية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.21 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الخاصة العاملة في مصر:

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك المشرق
بلغ سعر الدرهم في بنك المشرق الوطني 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى فى بنك المصرف المتحد
بلغ سعر الدرهم في بنك المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى في بنك بلوم
بلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك بلوم مبلغ 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم في بنك قطر الوطني
بلغ سعر الدرهم في بنك قطر الوطني 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم فى بنك فيصل الاسلامي
بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل الاسلامي 4.22 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم اليوم فى البنوك
سجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدولار
بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 4.28 دولار

سعر الدرهم الاماراتي أمام الريال السعودى
يسجل الدرهم الاماراتي سعر 1.02 ريال سعودى وذلك بالأسواق العالميه

المصدر: اموال الغد

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