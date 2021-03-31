

سعر الذهب اليوم في مصر .. سعر الذهب اليوم في مصر ..

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الجمعة 30 إبريل 2021 تراجعا خلال بداية تعاملات اليوم، بقيمة 4 جنيهات، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا خلال بداية التعاملات في البورصات العالمية تسجل حاليا 1771 دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم عيار 21

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 776.



سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً ليبلغ 664 جنيه خلال بداية تعاملات اليوم

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