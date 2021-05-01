أسعار العملات اليوم السبت 1-5-2021 أمام الجنيه المصرى

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صورة الخبر: أسعار العملات اليوم السبت 1-5-2021 أمام الجنيه المصرى
أسعار العملات اليوم السبت 1-5-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 1-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية بالبنوك، حيث سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو مسجلا 18.82 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، ومستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة سجل 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامي سجل 15.64 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.82 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.03 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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