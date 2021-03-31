

سعر الحديد اليوم السبت.. 13800 – 14000 جنيه للطن سعر الحديد اليوم السبت.. 13800 – 14000 جنيه للطن

شهدت أسعار مواد البناء الأسمنت وحديد التسليح اليوم السبت 1-5-2021، استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من تراجع حركة البناء بسبب وقف التراخيص وشهر رمضان المبارك وأيضا أزمة كورونا فإن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500 – 13650 جنيه للطن في المصنع، بالنسبة لسعر للمستهلك فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.



وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-800 جنيه للطن للأسمنت الأسود، و ترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.