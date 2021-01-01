شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 من هيونداي سانتافي

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarExpert الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2021 من سيارة هيونداي سانتافي، وهي سيارة من فئة SUV، وينتمي هذا الموديل للجيل الرابع من هذه السيارة والذي بدأ انتاجه في 2018 كموديل لعام 2019.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هيونداي سانتافي وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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