

الحكومة السعودية تخطط لإنشاء مصانع سيارات كهربائية الحكومة السعودية تخطط لإنشاء مصانع سيارات كهربائية

المربع نت – وفقاً لتقرير جديد، فإن حكومة المملكة العربية السعودية ترغب في إنشاء مصانع سيارات كهربائية على أراضي المملكة، حيث وظفت مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية لاستكشاف خياراتها.



من جانبه، أكد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة أنهم يتطلعون إلى تنويع الموارد وليس الاعتماد على النفط فقط، لكنه لم يكشف عن أية تفاصيل حول شركة صناعة السيارات الكهربائية المحتملة.



يُذكر أن الصندوق كان قد استحوذ على حصة صغيرة في شركة تيسلا في 2018، لكنه باعها في أواخر عام 2019، وبعد ذلك استثمر مليار دولار (3.75 مليار ريال) في لوسيد موتورز، كما تم إجراء محادثات لإنشاء مصنع لها في جدة.

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وخلال تصريح إعلامي في أواخر يناير الماضي، قال رئيس صندوق الاستثمار السعودي، ياسر الرميان، أنهم يتطلعون إلى الموافقة على العديد من الصفقات هذا العام أو العام المقبل لتوسيع التصنيع المحلي.