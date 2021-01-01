الحكومة السعودية تخطط لإنشاء مصانع سيارات كهربائية

آخر الأخبارأخبار السيارات › الحكومة السعودية تخطط لإنشاء مصانع سيارات كهربائية

صورة الخبر: الحكومة السعودية تخطط لإنشاء مصانع سيارات كهربائية
الحكومة السعودية تخطط لإنشاء مصانع سيارات كهربائية

المربع نت – وفقاً لتقرير جديد، فإن حكومة المملكة العربية السعودية ترغب في إنشاء مصانع سيارات كهربائية على أراضي المملكة، حيث وظفت مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية لاستكشاف خياراتها.

من جانبه، أكد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة أنهم يتطلعون إلى تنويع الموارد وليس الاعتماد على النفط فقط، لكنه لم يكشف عن أية تفاصيل حول شركة صناعة السيارات الكهربائية المحتملة.

يُذكر أن الصندوق كان قد استحوذ على حصة صغيرة في شركة تيسلا في 2018، لكنه باعها في أواخر عام 2019، وبعد ذلك استثمر مليار دولار (3.75 مليار ريال) في لوسيد موتورز، كما تم إجراء محادثات لإنشاء مصنع لها في جدة.

وخلال تصريح إعلامي في أواخر يناير الماضي، قال رئيس صندوق الاستثمار السعودي، ياسر الرميان، أنهم يتطلعون إلى الموافقة على العديد من الصفقات هذا العام أو العام المقبل لتوسيع التصنيع المحلي.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحكومة السعودية تخطط لإنشاء مصانع سيارات كهربائية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95557

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager