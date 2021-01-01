

قبل أيام من العرض الرسمي. .سكودا تكشف عن صور تشويقية لمقصورة فابيا الجديدة قبل أيام من العرض الرسمي. .سكودا تكشف عن صور تشويقية لمقصورة فابيا الجديدة

ما زالت سكودا تواصل حملتها التشويقية الخاصة بسيارتها فابيا 2021، فبعد أن كشفت منذ أيام عن رسم تخطيطي للتصميم الخارجي للسيارة، وقد ظهرت فيه بالغة الأناقة، كشفت مؤخرًا عن رسم جديد للمقصورة، وقد بدت فيه شبيهة بمقصورة شقيقتها سكالا.



وتبدو أنيقة بفتحات تهوية دائرية على جانبي لوحة القيادة، بالإضافة إلى وحدة المعلومات والترفيه التي تشبه الكمبيوتر اللوحي، ووحدة التحكم في المناخ، مع عجلة القيادة ثنائية الأذرع، كما يكشف استخدام فرملة اليد الميكانيكية أن السيارة تأتي على منصة MQB-A0.



كذلك ستحصل فابيا على مجموعة عدادات رقمية بالكامل، ولكنها ستكون إعدادًا اختيارًا، حيث تبدو في الصورة مجموعة عدادات تناظرية.

كذلك يُظهر الرسم التخطيطي أن مقصورة فابيا ستكون أكثر اتساعًا، حيث سيكون الجيل الجديد من بين أكبر السيارات في فئته، ما يوفر مساحة علوية أكبر ومساحة لأرجل السائق والركاب. ويبلغ طول فابيا 4107 ملم، وعرضها 1780 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1460 ملم.وستعمل سكودا على إضفاء البهجة على المقصورة من خلال زخرفة أفقية على لوحة القيادة، وتضمين أحرف Fabia بارزة على جانب لوحة العدادات، كما تخدم عناصر التصميم الملونة في الكونسول الوسطي جنبًا إلى جنب مع فتحات الأبواب المصنوعة من الكروم نفس الغرض.ومن المقرر أن يتم العرض العالمي الأول للسيارة فابيا الجديدة في بداية شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن يكون حدثًا عبر الإنترنت، كما اعتادت شركات السيارات أن تفعل مؤخرًا، نظرًا إلى ظروف الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.



