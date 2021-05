أسعار كيا 2021 في الإمارات أسعار كيا 2021 في الإمارات

تعتبر الاسواق الاماراتية لسيارات واحدة من اكبر واكثر الاسواق على مستوى العالم ضما لطرازات فاخرة وايضا خارقة ، لذلك تجد شركات السيارات والعلامات التجارية المختلفة صعوبة فى حجز مقعد لها بها .



ولكن شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات استطاعة منذ سنوات طويلة حجز مقعدا هاما وكبيرا داخل السوق الاماراتى للسيارات ، مما جعلها واحدة من اهم الشركات التى يعتمد عليها الشعب الاماراتى .



وخلال السطور التالية نستعرض سويا اسعار القائمة الكاملة لطرازات كيا المختلفة فى الامارات موديل 2021 .

كيا بيجاس- اوتوماتيك / MPI 2020 بسعة محرك 1400 CC بسعر 41,900 درهم- اوتوماتيك / MPI TOP 2020 بسعة محرك 1400 CC بسعر 48,000 درهمكيا بيكانتو- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعة محرك 1200 CC بسعر 43,000 درهم- اوتوماتيك / TOP 2021 بسعة محرك 1200 CC بسعر 49,900 درهمكيا ريو- اوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعة محرك 1400 CC بسعر 49,900 درهم- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعة محرك 1400 CC بسعر 49,900 درهم- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 63,500 درهم- اوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 67,500 درهمكيا سيراتو- اوتوماتيك / MPI BASE 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 59,900 درهم- اوتوماتيك / MPI TOP 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 67,000 درهم- اوتوماتيك / MPI TOP 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 85,000 درهمكيا سيلتوس- اوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 68,000 درهمكيا اوبتيما- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 69,900 درهم- اوتوماتيك / T-GDI GT 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 110,000 درهمكيا سبورتاج- اوتوماتيك / MPI LX FWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 69,900 درهم- اوتوماتيك / MPI LX AWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 72,900 درهم- اوتوماتيك / MPI EX AWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 82,900 درهم- اوتوماتيك / MPI EX FWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 87,000 درهم- اوتوماتيك / GDI EX AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 97,900 درهمكيا سول- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 70,000 درهمكيا نيرو- اوتوماتيك / HEV 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 94,395 درهمكيا سورينتو- اوتوماتيك / BASE AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 96,500 درهم- اوتوماتيك / BASE FWD 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 96,500 درهم- اوتوماتيك / TOP FWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 98,500 درهم- اوتوماتيك / TOP AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 107,500 درهم- اوتوماتيك / MID OPTION AWD 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 113,000 درهم- اوتوماتيك / TOP AWD 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 138,500 درهمكيا كادنزا- اوتوماتيك / MPI BASE 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 96,900 درهم- اوتوماتيك / GDI MID 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 138,000 درهمكيا موهافى- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 104,900 درهم- اوتوماتيك / TOP 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 137,500 درهمكيا تيلورايد- اوتوماتيك / GX AWD 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 119,000 درهمكيا ستينجر- اوتوماتيك / PS 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 132,900 درهم- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 3300 CC تربو بسعر 175,000 درهمكيا K900- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 245,000 درهم- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعة محرك 5000 CC بسعر 320,000 درهم