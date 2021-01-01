أسعار كيا 2021 في الإمارات
تعتبر الاسواق الاماراتية لسيارات واحدة من اكبر واكثر الاسواق على مستوى العالم ضما لطرازات فاخرة وايضا خارقة ، لذلك تجد شركات السيارات والعلامات التجارية المختلفة صعوبة فى حجز مقعد لها بها .
ولكن شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات استطاعة منذ سنوات طويلة حجز مقعدا هاما وكبيرا داخل السوق الاماراتى للسيارات ، مما جعلها واحدة من اهم الشركات التى يعتمد عليها الشعب الاماراتى .
وخلال السطور التالية نستعرض سويا اسعار القائمة الكاملة لطرازات كيا المختلفة فى الامارات موديل 2021 .
كيا بيجاس
- اوتوماتيك / MPI 2020 بسعة محرك 1400 CC بسعر 41,900 درهم
- اوتوماتيك / MPI TOP 2020 بسعة محرك 1400 CC بسعر 48,000 درهم
كيا بيكانتو
- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعة محرك 1200 CC بسعر 43,000 درهم
- اوتوماتيك / TOP 2021 بسعة محرك 1200 CC بسعر 49,900 درهم
كيا ريو
- اوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعة محرك 1400 CC بسعر 49,900 درهم
- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعة محرك 1400 CC بسعر 49,900 درهم
- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 63,500 درهم
- اوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 67,500 درهم
كيا سيراتو
- اوتوماتيك / MPI BASE 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 59,900 درهم
- اوتوماتيك / MPI TOP 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 67,000 درهم
- اوتوماتيك / MPI TOP 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 85,000 درهم
كيا سيلتوس
- اوتوماتيك 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 68,000 درهم
كيا اوبتيما
- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 69,900 درهم
- اوتوماتيك / T-GDI GT 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 110,000 درهم
كيا سبورتاج
- اوتوماتيك / MPI LX FWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 69,900 درهم
- اوتوماتيك / MPI LX AWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 72,900 درهم
- اوتوماتيك / MPI EX AWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 82,900 درهم
- اوتوماتيك / MPI EX FWD 2021 بسعة محرك 2000 CC بسعر 87,000 درهم
- اوتوماتيك / GDI EX AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 97,900 درهم
كيا سول
- اوتوماتيك / MPI 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 70,000 درهم
كيا نيرو
- اوتوماتيك / HEV 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 94,395 درهم
كيا سورينتو
- اوتوماتيك / BASE AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 96,500 درهم
- اوتوماتيك / BASE FWD 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 96,500 درهم
- اوتوماتيك / TOP FWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 98,500 درهم
- اوتوماتيك / TOP AWD 2021 بسعة محرك 2400 CC بسعر 107,500 درهم
- اوتوماتيك / MID OPTION AWD 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 113,000 درهم
- اوتوماتيك / TOP AWD 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 138,500 درهم
كيا كادنزا
- اوتوماتيك / MPI BASE 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 96,900 درهم
- اوتوماتيك / GDI MID 2021 بسعة محرك 3300 CC بسعر 138,000 درهم
كيا موهافى
- اوتوماتيك / BASE 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 104,900 درهم
- اوتوماتيك / TOP 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 137,500 درهم
كيا تيلورايد
- اوتوماتيك / GX AWD 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 119,000 درهم
كيا ستينجر
- اوتوماتيك / PS 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 132,900 درهم
- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 3300 CC تربو بسعر 175,000 درهم
كيا K900
- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 245,000 درهم
- اوتوماتيك / GDI 2021 بسعة محرك 5000 CC بسعر 320,000 درهم
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