صلاح: لسنا محظوظين بسبب الإصابات.. ويونايتد لا يريدنا في دوري الأبطال



محمد صلاح نجم مصر وليفربول محمد صلاح نجم مصر وليفربول

يرى محمد صلاح نجم مصر وليفربول أن الأخير تأثر كثيرا في الموسم الجاري بإصابة العديد من لاعبيه، مشيرا إلى أن لقاء الأحد ضد مانشستر يونايتد يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه مواجهة كلاسيكية.



أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز سجل صلاح هدفه الـ20 في الموسم الحالي من الدوري، ليصبح أول لاعب من النادي يصل لهذا الرقم في 3 مواسم مختلفة من البطولة.



وعن ذلك قال صلاح في حواره مع رابطة الدوري الإنجليزي:"فخور بتسجيل الأهداف لفريق مثل ليفربول. الرقم في الدوري الإنجليزي أمر كبير بالنسبة لي ويجعلني فخورا. علي مواصلة العمل من أجل النادي ومن أجل نفسي. الأمر يتعلق باللاعبين، يساعدونني دائما ويمنحونني الكرة أمام المرمى، لذا أود شكرهم على وصولي لهذا الرقم".

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وأضاف "هدف الفريق وهدفي هو الوصول للمركز الرابع لنلعب في دوري الأبطال. لا أريد قول أعذار بسبب مستوانا في الموسم الجاري، لكننا بدأنا جيدا وتعرضنا لإصابات عديدة وعانينا لنفوز في بعض المباريات، هذا جزء من كرة القدم. لم نكن محظوظين، لننهي الموسم في أفضل شكل ممكن ثم لنفكر في الفوز بالدوري في الموسم المقبل".