تعقد لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي اجتماعا غدا للنظر فى الطعن المقدم من جانب الأهلي والزمالك بشأن عقوبة إيقاف إمام عاشور فى أحداث مباراة دورى الشباب 99.
ومن المنتظر قيام الشوربجي ورفاقه بالنظر فى الطعن المقدم من الزمالك لإلغاء عقوبة الإيقاف الخاصة بإمام عاشور وبقية زملائه إلى جانب التظلم المقدم من جانب النادى الأهلي لتغليظ العقوبة على اللاعب.
كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد أن ما تردد بشأن إلغاء مباراة دوري الشباب ٩٩ بين قطبي الكرة المصرية وتقاسم اللقب بين الأهلي والزمالك لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن ما أثير بشأن إلغاء المباراة الفاصلة بين القطبين وتسريبه عبر وسائل الإعلام مجرد بالونة اختبار للأهلي والزمالك من جانب مسئولى الجبلاية أنفسهم للتعرف على مدى قبول ذلك الأمر من عدمه.
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التعليقات على اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبة إمام عاشور وطعن الأهلي غدا
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