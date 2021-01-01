اكتشف علماء فلك مؤخرا، كوكبا يعتقدون أنه الأكثر سخونة في الكون، ويتمتع بمواصفات فريدة.
ويبعد الكوكب TOI-1431b عن الأرض 490 سنة ضوئية، ويبلغ حجمه ضعف حجم المشتري، كما أنه يتمتع بحرارة تفوق تلك الخاصة بالنجوم الحمراء القزمة الموجودة في مجرة درب التبانة.
وتعليقا على الاكتشاف، قال عالم الفيزياء الفلكية بجامعة جنوب كوينزلاند الأسترالية، بريت أديسون: "الكوكب يشبه جهنم، حيث تبلغ درجة حرارة نهارا 2700 مئوية، وتصل ليلا إلى 2300. لا يمكن لأي حياة أن تعيش في غلافه الجوي"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
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التعليقات على حرارته تذيب المعادن.. اكتشاف الكوكب الأسخن في الكون
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