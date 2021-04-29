

مطبخ رمضان| طريقة عمل فطيرة البرجر مطبخ رمضان| طريقة عمل فطيرة البرجر

تقع كل ربة منزل يوميا في حيرة تحضير سفرة جديدة في كل الإفطار، وبعد مرور أسبوعين في شهر رمضان الكريم، أصبح الشعور بالملل تجاه الطعام أكبر، لذا نقدم لك طريقة عمل "فطيرة البرجر" والتي تتكون من:-



½ كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

¼ كوب بقسماط.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

بيضة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

الحشو:

كيلو بطاطس مقشرة.

كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة زبد.

⅔ كوب ساور كريم.

½ كوب جبن شيدر مبشور.

ملح وفلفل أسود.

5 شرائح بسطرمة.

ثمرة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

3 ملاعق كبيرة ثوم معمر مقطع قطع صغيرة.



طريقة تحضير فطيرة البرجر والبطاطس المهروسة:

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في وعاء كبير، ضعي اللحم والبصل والبقسماط وصلصة الطماطم والبيضة وبودرة الثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.افردي اللحم في صينية التارت، ثم ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم اسلقي البطاطس في ماء ومملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء. ضعي البطاطس في وعاء كبير، واهرسيها جيدًا، ثم أضيفي الحليب والزبد والساور كريم، واهرسي جيدًا.وزعي البطاطس فوق اللحم، ثم وزعي الشيدر فوق البطاطس، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 – 25 دقيقة.أخرجيها من الفرن، وزينيها بالبسطرمة والطماطم والثوم المقطع، ثم قدميها.