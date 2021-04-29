

طفل بريطانى يمتنع عن حلاقة شعره لمدة 8 سنوات لهدف نبيل.. اعرف السبب طفل بريطانى يمتنع عن حلاقة شعره لمدة 8 سنوات لهدف نبيل.. اعرف السبب

جسد طفل بريطاني اسمى معاني الإنسانية فى أبهى صورها بعد أن قرر التبرع بشعره لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان، حيث قرر صبي بريطاني أن يحلق شعره فى منتصف الشهر بعد أن امتنع عن حلاقته لمدة 8 سنوات، وسيقوم الطفل البريطاني بيرتي بيلكنجتون، بزيارة صالون الحلاقة في 13 مايو المقبل، لكن بطول شعر استثنائي لامتناعه عن الحلاقة لمدة 8 سنوات.



وقرر الطفل بيرتي البالغ من العمر 12 عاماً، تخصيص ثاني حلاقة شعر في حياته للأعمال الخيرية، من خلال التبرع بشعره لمؤسسة "ليتل برينسيس ترست" الناشطة في تصنيع الشعر المستعار للأطفال الذين فقدوا شعرهم نتيجة آثار علاج السرطان أو الحالات الطبية الأخرى.



ووفق صحيفة مترو البريطانية، تقول جو مونتينج والدة بيرتى، البالغة من العمر 49 عامًا، أن بيرتى، صمم على ترك شعره ينمو لفترة أطول، حتى يتمكن من التبرع بالمزيد وجمع أكبر قدر ممكن من المال لدعم المرضى، وأضافت جو: "كان سيحلق الشعر في نهاية المدرسة الابتدائية، لكنه قرر الاحتفاظ به لفترة طويلة لأنه سيحصل على المزيد من المال إذا انتظر".



وتابعت: "إنه أشجع مني.. لقد تمت آخر حلاقة لشعره حينما كان في الرابعة من عمره، لكنه قرر الحلاقة الآن بسبب المعاناة فى حياته اليومية خلال ممارسة الرياضة والمدرسة، وعندما بدأ الذهاب إلى المدرسة، أعتقد الناس أنه فتاة لأنه يمتلك وجهًا أنثويًا مع الشعر الطويل"، وبالفعل بدأ الصبي في تلقي التبرعات من خلال صفحة على منصة JustGivivng بهدف جمع 550 جنيهاً استرلينياً لمصلحة المؤسسة الخيرية.