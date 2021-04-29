تحدثت الاختصاصية الروسية في أمراض المستقيم والأورام إيلينا سميرنوفا، عن الأطعمة التي تؤثر إيجابيا في عملية الهضم، وينبغي على الناس إدراجها في نظامهم الغذائي.
وقالت سميرنوفا: "إن الألياف الغذائية تؤثر إيجابيا في عملية الهضم، لذلك يجب أن تكون الأطعمة الغنية بها ضمن النظام الغذائي".
وأوضحت الخبيرة بأن "الألياف الغذائية تقسّم إلى نوعين. النوع الأول قابل للذوبان، مسؤول عن تخفيض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وعسر الهضم. والنوع الثاني غير قابل للذوبان يساعد على تحسين تقلصات الأمعاء. وهذا النوع مفيد لفقدان الوزن وامتصاصه في الأمعاء يعد بطيئا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طبيبة روسية تكشف عن المواد الغذائية المساعدة للهضم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق