روسيا..انتهاء تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر

أعلن المكتب الصحفي لمعهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر على المركبة الفضائية "أورليونك" انتهت وجميع المشتركين بحالة جيدة.
ويذكر أن اربعة رجال وامرأتين جميعهم من العاملين في معهد مشكلات الطب الحيوي، اشتركوا في هذه التجربة، التي أطلق عليها اسم "Sketch"، قضوا خلالها أسبوعين في وحدة مساحتها 8 أمتار مربعة .
وكان سيرغي بوناماريوف المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع، قد أعلن في وقت سابق، أن اختيار وحدة صغيرة المساحة في مجمع الاختبار الأرضي، هو لتقليد الرحلة على المركبة "أورليونك" التي تصممها حاليا شركة "إينيرجيا"، وهي نسخة مخففة من المركبة "أريول" التي ستستخدم في الرحلات المأهولة إلى القمر.
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