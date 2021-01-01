

شركة "ريلمي" الصينية تكشف عن سعر ومواصفات ساعتها الذكية الجديدة... فيديو شركة "ريلمي" الصينية تكشف عن سعر ومواصفات ساعتها الذكية الجديدة... فيديو

رفعت شركة "ريلمي" الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اليوم الجمعة، الستار عن ساعتها الذكية "realme Watch2" بعد طول انتظار.



ووفقا لموقع الشركة الرسمي، تأتي ساعة "realmeWatch2" بشاشة LCD ملونة تعمل باللمس مقاس 1.4 بوصة بدقة عرض 320×320 بكسل، ومزودة بطبقة حماية من غوريلا كورنينج غلاس الجيل الثالث.



وتحتوي الساعة الجديدة على خاصية مقاومة الماء والغبار وتبلغ أبعادها 257.6 × 35.7 × 12.2 مم، ووزنها 38 غراما، وتحتوي على أكثر من 100 خلفية للاختيار من بينها خيارات حية جديدة.

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وتتميز الساعة الجديدة بالقدرة على تتبع أكثر من 90 وضعا رياضيا بدلا من 14 فقط في الطراز السابق، بما في ذلك المشي في الهواء الطلق، المشي في الأماكن المغلقة، الجري في الهواء الطلق الجري الداخلي، ركوب الدراجات الديناميكي، المشي لمسافات طويلة، الكريكيت، اليوجا، التجديف، تدريب القوة، كرة السلة.كما يمكنها تتبع النوم والتوتر وقياس معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وإصدار اشعارات بانخفاض معدل ضربات القلب، وقياس الأكسجين في الدم (SpO2)، وعد الخطوات والسعرات الحرارية والمسافة وتذكير المستخدم بالحاجة لشرب الماء والحركة، وحفظ سجلات النشاط، والتحكم بالموسيقى والكاميرا، وتقديم توقعات الطقس، والتعرف التلقائي على الحركة سواء الجري أو المشي.هذا وحددت شركة "ريملي" مبلغ 55 دولار أمريكي كسعر لساعتها الذكية الجديدة، وهي متوفرة باللون الأسود مع حزام سيليكون.