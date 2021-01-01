رئيس جامعة طنطا: انتهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب بالمستشفى التعليمي

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أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح المستشفى التعليمي العالمى بالجامعة في الانتهاء من قوائم الإنتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100% للمرة الثانية على التوالى خلال 6 أشهر.

محافظ الغربية يطالب جامعة طنطا بمزيد من التعاون لتنفيذ «حياة كريمة»



أكد رئيس الجامعة،أن المستشفى التعليمي العالمى تعمل على قدم وساق فى تنفيذ المبادرة التي أطلقها



الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين من خلال تطبيق منظومة التكامل المستدام لإدارة المستشفيات بجامعة طنطا.

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ونوه الدكتور ‏أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،بأنه جار العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، بما يضمن حصول كل مواطن على حق العلاج المجاني وفقًا لاستراتيجية الدولة في النهوض بالخدمات الصحية للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية عمل واضحة على مدار 24 ساعة.وقال ‏الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي،إنه تم الإنتهاء من قوائم الإنتظار، في مجال القسطرة القلبية وتركيب الدعامات بنسبة 100%، حيث تم إجراء 945 حالة قسطرة قلبية خلال ال 6 شهور الماضية، بمعدل 158 حالة شهريًا ، بالإضافة إلى حالات التأمين الصحي ونفقه الدولة، وتركيب 340 دعامة حياه خلال 3 أشهر .وأكد الدكتور محمود سليم جاهزية المستشفي التعليمي للبدء لاستقبال الحالات الجديدة التي ‏تشملها المبادرة خلال ‏الفترة المقبلة، ‏لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتقليل فترة الانتظار.وأشاد الدكتور محمد سطيحة، رئيس قسم أمراض القلب بطب طنطا بفريق القسطرة القلبية وطاقم التمريض والفنيين بالمستشفى التعليمى العالمى،للعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.