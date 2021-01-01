أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن فتح باب التقدم لجائزة (الالكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز).
وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين المتميزين في الميدان التربوي على مستوى الوطن العربي، فضلا عن التعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربي؛ إضافة الى توفير مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، وكذلك توفير بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهني للعاملين في الميدان التربوي، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين في الميدان التربوي على مستوى العالم العربي.
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التعليقات على وزير التعليم العالي يعلن فتح باب التقدم لجائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز
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