وزير التعليم العالي يعلن فتح باب التقدم لجائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوي المتميز

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صورة الخبر: وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي


أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن فتح باب التقدم لجائزة (الالكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز).

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين المتميزين في الميدان التربوي على مستوى الوطن العربي، فضلا عن التعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربي؛ إضافة الى توفير مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، وكذلك توفير بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهني للعاملين في الميدان التربوي، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين في الميدان التربوي على مستوى العالم العربي.

ويُمنح الفائز مكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أو ما يعادلها وشهادة تقدير وكأس التميز.

لمزيد من المعلومات حول شروط الجائزة ومجالاتها وآليات التقديم، يرجى الاطلاع على دليل الجائزة، والمذكرة التعريفية على الروابط التالية:

https://drive.google.com/file/d/1vMz_0A_wYZhW-H0U2cH_mkZLUmNlJhHi/view

https://drive.google.com/file/d/1Zfam7N96CjVZujDunv0lNcPbORdTTo94/view
وعلى من يريد التقدم لهذه الجائزة، يرجى إرسال الأوراق المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال البريد الإلكتروني التالي: www.he.ae قبل موعد غايته 1 سبتمبر 2021.

المصدر: elbalad

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