التعليم تعلن عن فتح باب التقديم لـ وظائف خالية بمدارس النيل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الرابط التالي http://nes.moe.edu.eg/staff.aspx



وبينت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها ، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.



وشددت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والإلتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

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جدير بالذكر أن فروع مدارس النيل المصرية متواجدة في "أكتوبر، الشيخ زايد، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، الشروق".نظام النيل التعليمي المصري الدولييعد نظام النيل التعليمي المصري الدولي نظام متكامل ثنائي اللغة ، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، تم تصميمه وإعداده بالشراكة مع كبرى الجامعات البريطانية وفقا للمعايير العالمية وأحدث اتجاهات التعليم والتعلم.مراحل نظام النيل التعليمي المصري الدوليويشمل نظام النيل التعليمي 4 مراحل تعليمية متكاملة:• مرحلة رياض الأطفال (1) و (2)• المرحلة الابتدائية (الصف الأول -الصف السادس)• المرحلة المتوسطة (الصف السابع -الصف التاسع)• المرحلة الثانوية (الصف العاشر -الصف الثاني عشر)الشهادات التي يمنحها نظام النيل التعليمى المصري الدوليويتيح نظام النيل التعليمي للطلاب الحصول على شهادتين دوليتين ، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهى: شهادة النيل الإعدادية الدوليةCertificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)والشهادة الثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعى في نهاية الصف الثاني عشر والتى تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج وهى:شهادة النيل الثانوية الدوليةCertificate of Nile International Secondary Education (CNISE)وتعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوى (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم ، كما تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية بالشهادة الثانوية الانجليزية (GCE) المطبقة في المملكة المتحدة.وأعلنت وحدة مدارس النيل المصرية ، أنه إضافة إلى اعتراف كافة الجامعات المصرية بشهادة النيل الثانوية الدولية ووجود نسبة مرنة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة بالجامعات المصرية المختلفة، فقد تم إدراج شهادة النيل الثانوية الدولية ضمن قائمة الشهادات الدولية المعترف بها عالميا ، وذلك في قوائم القبول بالكليات والجامعات الأشهر في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، وأوروبا وعلي رأسها جامعة كامبريدج البريطانية