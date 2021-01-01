فيديو .. الرئيس السيسي لعمال مصر : ستجدونني دائما حافظا على عهدي معكم



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى



ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كلمة بمناسبة عيد العمال، مهنئا عمال مصر بعيدهم الأول من مايو.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر الكريم أؤكد اننى على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال شابة وواعدة" .



وتابع "السيسي" خلال كلمته باحتفالية عيد العمال: أقول لـ عمال مصر أن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير، وانكم سوف تجدونني دائما حافظا لعهدى معكم باذلا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنون لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر.

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وأوضح الرئيس السيسي، أن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا للمنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والإطلاع على تجارب الأمم الأخرى وفي الوقت ذاته إطلاق إرادة الإصلاح لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلا:" تحية لكل عامل من أجل الوطن فى سائر المواقع، وأؤكد عميق اعتزازي بكم و بعطائكم وعزيمتكم الصادقة، و أهنئكم جميعا بـ عيدكم وكل عام وانتم بخير، مرددا :" تحيا مصر.. تحيا مصر..تحيا مصر".