ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كلمة بمناسبة عيد العمال، مهنئا عمال مصر بعيدهم الأول من مايو.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر الكريم أؤكد اننى على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال شابة وواعدة" .
وتابع "السيسي" خلال كلمته باحتفالية عيد العمال: أقول لـ عمال مصر أن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير، وانكم سوف تجدونني دائما حافظا لعهدى معكم باذلا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنون لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر.
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التعليقات على فيديو .. الرئيس السيسي لعمال مصر : ستجدونني دائما حافظا على عهدي معكم
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