حصل الموظفون على إجازة رسمية تبدأ من أمس الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء، وحتى الاثنين إجازة بمناسبة شم النسيم، ومع انتشار فيروس كورونا، قد يخشى البعض الخروج من المنزل، وبالتالى قد يشعر بالملل من الجلوس فى البيت، لذلك نستعرض فى هذا التقرير، أفكارًا مختلفة لقضاء الإجازة دون الشعور بالملل.
إزاى تقضى إجازتك فى البيت من غير ملل؟
اطبخى أكلة بتحبيها
يفضل قضاء الإجازة فى المنزل بطهى الأطعمة المفضلة لأفراد الأسرة، لتناولها فى وجبة الإفطار أو السحور، سواء أطعمة مقلية أو مشوية أو حلوى، وذلك بمشاركة أفراد الأسرة، مما يساعد على الشعور بالسعادة، والقضاء على الملل.
كلمى صحابك
يمكن قضاء الإجازة فى المنزل من خلال إجراء مكالمة هاتفية مع الأصدقاء أو مكالمة فيديو، للتحدث فى مختلف أمور الحياة، مما يساعد فى القضاء على وقت الفراغ.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إزاى تقضى الإجازة فى البيت من غير ملل؟ دلعى نفسك واتعلمى حاجة جديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق