أفكار لتجديد ديكور غرفة نوم الأطفال.. ورق حائط خريطة العالم وطلاء أبيض



ديكور غرفة نوم الأطفال ديكور غرفة نوم الأطفال

يحتاج الطفل لغرفة نوم ذات مساحة تساعده على اللهو بألعابه وتنمية خياله، من خلال إضافة ورق حائط يحتوى على رسومات خيالية، مع إضافة بعض الديكورات التى تجعل الطفل لا يشعر بالملل من الغرفة، وفى نفس الوقت تساعده على مذاكرة دروسه، ولتحقيق ذلك، نتعرف على أفكار لتجديد ديكور غرفة نوم الأطفال، وفقاً لما ذكره موقع "elledecor".

ديكور غرفة نوم الأطفال.. إضافة لوحة فنية



يفضل إضافة لوحة فنية بغرفة نوم الأطفال، مع تغطية الجدران بورق الحائط المصنوع من القماش العشبى، وإضافة أطر خشبية للسرير، وإضافة منضدة صغيرة فى وسط الغرفة.

ديكور غرفة أطفال ..إضافة ألعاب أطفال





ويمكن ترتيب غرفة الطفل من خلال إضافة الألعاب القديمة والحديثة التى يفضلها، تلك التي تجمع بين شخصيات الأبطال الخارقين على الأرفف فوق السرير، مع إضافة قماش مخطط على الجدار أعلى السرير، وطلاء الغرفة باللون الأبيض، وإضافة لوحة فنية مليئة بالألوان لإحدى الشخصيات الكرتونية المحببة للطفل.

ديكور غرفة الأطفال .. حديقة الحيوان



ويمكن تجديد ديكور غرفة أطفال مستوحى من حديقة الحيوان، من خلال إضافة ورق حائط مطبوع بطبعة الحمار الوحشى، مع تعليق مصباح عتيق على السقف، ولوحة فنية أعلى السرير، وإضافة تمثال لكلب على جانبى السرير.ديكور غرفة الأطفال..مساحة ضيقةوفى حالة إذا كانت الغرفة ضيقة، يمكن شراء سرير لونه أخضر، مع طلاء الجدران باللون الأبيض، وتعليق تمثال نصفى لحيوان الرنة، مع لوحات فنية بخلفية بيضاء لكلاب، مع إضافة لعبة أطفال على السرير.ديكور غرفة الأطفال..إضافة لوحة خريطة العالمويمكن إضافة ورق حائط يحتوى على خريطة العالم في غرفة الأطفال، والتى تجعل الغرفة نابضة بالحياة، مع إضافة وسائد تحمل أول حرف من اسم الطفل، ليشعر بالخصوصية ويمكن إضافة سرير لونه أبيض.ديكور غرفة الأطفال .. أسرّة بطابقينويمكن تطبيق ديكور غرفة نوم الأطفال بطابع كينيا، من خلال إضافة أسرّة بطابقين مدمجة مع سجادة مخططة باللونين البرتقالي والأبيض وخزانة زرقاء.ديكور غرفة أطفال ..الجمع بين اللونين الأسود والأبيضيجمع ترتيب هذه الغرفة بين اللونين الأبيض والأسود، ويتوافق مع الطفل الرياضى، حيث يمكن طلاء الغرفة باللون الأبيض، مع تعليق مصباح أسود واختيار أرضية لونها أسود مخططة باللون الأبيض، ومكتب أبيض، ونافذة سوداء مع إضافة كرة قدم تجمع بين اللونين الأسود والأبيض.















