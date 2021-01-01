وصفات طبيعية للعناية بالشعر الدهنى فى الصيف.. من الليمون لصودا الخبز

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للعناية بالشعر الدهنى فى الصيف


يصبح الشعر دهنياً مع مرور الوقت لأسباب مختلفة، منها الإفراط في استخدام منتجات الشعر أو الشعور بالإجهاد أو المرور بفترة الحيض أو الحمل أو تناول الأدوية الهرمونية، وينتج عن الشعر الدهنى فى بعض المشاكل مثل حكة فروة الرأس وقشرة الرأس، ويمكن علاج هذه المشكلة فى فصل الصيف باستخدام وصفات طبيعية للعناية بالشعر الدهنى، للتخلص من الزيت الذى يفرزه، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "india".
وصفات طبيعية للعناية بالشعر الدهنى فى الصيف: وصفة عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون من أكثر الطرق فعالية للتخلص من الزيت الذى ينتجه الشعر الدهني، كما يعالج قشرة الرأس. ويمكن استخدامه من خلال عصر 2 ليمونة وخلطها مع كوب من الماء، ثم و ضع هذا الخليط على الشعر وفروة الرأس، وترك الخليط على الشعر لمدة 10 دقائق، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر.
وصفات طبيعية للشعر الدهني حكة الرأس
شطف الشعر الدهنى بالشاى

ويمكن استخدام الشاي الأخضر أو أوراق الشاي الأسود لغسل الشعر الدهنى، حيث يساعد على علاج الشعر الباهت والدهني، ويجعله قوى ولامع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع كيس أو كيسين من الشاي الأخضر أو الشاي الأسود العادي في الماء الساخن، ثم ترك المزيج يبرد قليلاً عن طريق تخفيفه بكوب من الماء البارد، ثم شطف الشعر وفروة الرأس بالخليط وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء.
طرق طبيعية للشعر الدهني فحص الشعر

وصفة خل التفاح للشعر الدهنى

ويساعد خل التفاح فى تقليل إفراز الشعر الدهنى للزيت، من خلال وضع كوب من خل التفاح في لتر من الماء على الشعر وترك لعدة دقائق ثم شطف الشعر بالماء، ولا ينصح باستخدام مجفف شعر حتى لا يصبح الشعر جافاً.
العناية بالشعر الدهنى العناية بالشعر الدهنى
وصفة صودا الخبز للشعر الدهنى

ويمكن استخدام صودا الخبز على فروة الرأس لإزالة الزيت الزائد بالشعر الدهنى من خلال إضافة 2-3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز، مع إضافة بعض الماء، للحصول على عجينة، ووضعها على الشعر وفروة الرأس وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء .

المصدر: موقع "india"

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