لعزومات رمضان .. طريقة عمل محشي ورق عنب بالريش

محشي ورق عنب بالريش
يعد محشى ورق العنب من الأكلات المصرية الشهية التي تحظى بشعبية واسعة،ويعتبر وجبة رئيسية فى العزائم خاصة فى شهر رمضان.
ويمكن تقديم محشى ورق العنب بعدة طرق ونكهات مختلفة منها بالكوارع ، وبالكفتة، وبالسردين، وبالريش.
ونقدم لك طريقة عمل محشى ورق العنب بالريش بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير محشى ورق العنب بالريش
1 كيلو ريش
ورق عنب
2 كوب أرز
3 ملعقة كبيرة صلصة
ربع كوب زيت
1 بصل
1 كوب كزبرة
1 كوب بقدونس
نصف كوب شبت
ربع كوب نعناع
1 فلفل حار
ملح وفلفل
بهارات
رشة جوزة الطيب
لقاع الحلة
بصل
طماطم
ثوم
طريقة عمل محشى ورق العنب بالريش
* في حلة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم ويضاف إليه الصلصة ثم يرفع من على النار
* تضاف الخضرة والنعناع والفلفل الحار ويضاف ملح وفلفل وبهارات ورشة جوزة الطيب تقلب جيدا
* يحشى ورق العنب بالخليط ويلف ويرص في حلة في الأسفل بصل وطماطم وثوم ثم توضع الريش وعليها ورق العنب الملفوف
* يغطى بالماء ويوضع على نار عالية حتى يغلي ثم يترك لينضج على نار هادئة ويقدم مقلوبا وتوضع الريش على الوجه ويقدم محشى ورق العنب.
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