لعزومات رمضان .. طريقة عمل محشي ورق عنب بالريش



محشي ورق عنب بالريش محشي ورق عنب بالريش



يعد محشى ورق العنب من الأكلات المصرية الشهية التي تحظى بشعبية واسعة،ويعتبر وجبة رئيسية فى العزائم خاصة فى شهر رمضان.



ويمكن تقديم محشى ورق العنب بعدة طرق ونكهات مختلفة منها بالكوارع ، وبالكفتة، وبالسردين، وبالريش.



ونقدم لك طريقة عمل محشى ورق العنب بالريش بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

احذروا هذه العلامات عند شراء ورق العنب

طريقة عمل ورقة لحمة زى المحلات

قد يعجبك أيضا...

مقادير محشى ورق العنب بالريش1 كيلو ريشورق عنب2 كوب أرز3 ملعقة كبيرة صلصةربع كوب زيت1 بصل1 كوب كزبرة1 كوب بقدونسنصف كوب شبتربع كوب نعناع1 فلفل حارملح وفلفلبهاراترشة جوزة الطيبلقاع الحلةبصلطماطمثومطريقة عمل محشى ورق العنب بالريش* في حلة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم ويضاف إليه الصلصة ثم يرفع من على النار* تضاف الخضرة والنعناع والفلفل الحار ويضاف ملح وفلفل وبهارات ورشة جوزة الطيب تقلب جيدا* يحشى ورق العنب بالخليط ويلف ويرص في حلة في الأسفل بصل وطماطم وثوم ثم توضع الريش وعليها ورق العنب الملفوف* يغطى بالماء ويوضع على نار عالية حتى يغلي ثم يترك لينضج على نار هادئة ويقدم مقلوبا وتوضع الريش على الوجه ويقدم محشى ورق العنب.