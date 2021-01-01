أبرزها الأوهام.. تعرف على أنواع المرض النفسي



المرض النفسي المرض النفسي



يختلف الأشخاص الأصحاء، اختلافًا كبيرًا في شخصيتهم العامة ومزاجهم وسلوكهم، ويختلف كل شخص أيضًا من يوم لآخر، حسب الظروف، ومع ذلك ، فإن التغيير الكبير المفاجئ في الشخصية و السلوك ، لا سيما التغيير الذي لا يرتبط بحدث واضح ، غالبًا ما يشير إلى وجود مشكلة نفسية.



وكشفًا لما قدمه msdmanual إليكم ابرز اعراض المرض النفسي:

أوهام



الأوهام هي معتقدات خاطئة ثابتة لدى الناس على الرغم من الأدلة على عكس ذلك، تستند بعض الأوهام إلى سوء تفسير التصورات والتجارب الفعلية ، قد يشعر الناس بالاضطهاد ، معتقدين أن شخصًا خلفهم في الشارع يلاحقهم أو أن حادثًا عاديًا هو تخريب متعمد، يعتقد أشخاص آخرون أن كلمات الأغاني أو المقالات الصحفية تحتوي على رسائل تشير إليهم على وجه التحديد.

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تبدو بعض المعتقدات أكثر منطقية ويمكن أن يكون من الصعب تحديدها على أنها أوهام لأنها قد تحدث أو حدثت في الحياة الواقعية، على سبيل المثال ، الأشخاص يتعرضون للتخريب من قبل زملاء العمل، في مثل هذه الحالات ، يمكن تحديد الاعتقاد على أنه وهم من خلال مدى قوة الناس في اعتقادهم على الرغم من وجود أدلة على عكس ذلك.كلام مشوشيشير الكلام غير المنظم إلى الكلام الذي لا يحتوي على الروابط المنطقية المتوقعة بين الأفكار أو بين الأسئلة والأجوبة، على سبيل المثال ، قد يقفز الناس من موضوع إلى آخر دون الانتهاء من فكرة، قد تكون الموضوعات مرتبطة قليلًا أو غير مرتبطة تمامًا في حالات أخرى ، يستجيب الأشخاص لأسئلة بسيطة بإجابات طويلة ومتجولة ومليئة بالتفاصيل غير ذات الصلة، قد تكون الإجابات غير منطقية أو غير متماسكة تمامًا. يختلف هذا النوع من الكلام عن صعوبة التعبير عن اللغة أو فهمها ( فقدان القدرة على الكلام ) أو تكوين الكلمات ( عسر التلفظ ) الذي يسببه اضطراب في الدماغ مثل السكتة الدماغية.في بعض الأحيان ، لا يعتبر سوء الكلام أو المراوغة المتعمدة أو الوقاحة أو الدعابة عن قصد كلامًا غير منظم.سلوك مشوشيشير السلوك غير المنظم إلى القيام بأشياء غير عادية تمامًا (مثل الصراخ والشتائم بدون سبب واضح) أو عدم القدرة على التصرف بشكل طبيعي، يعاني الأشخاص ذو السلوك غير المنظم عادةً من صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية (مثل الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة أو الحصول على الطعام).