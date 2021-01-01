أعراض غير متوقعة لـ جرثومة المعدة

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صورة الخبر: جرثومة المعدة
جرثومة المعدة


عادةً لا تظهر على معظم المصابين بعدوى جرثومة المعدة أي علامات أو أعراض، وليس من الواضح سبب ذلك ولكن قد يولد بعض الأشخاص بمقاومة أكبر للآثار الضارة لجرثومة المعدة .

وعندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى جرثومة المعدة ، فقد تشمل:

وجع أو ألم حارق في بطنك
ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة
غثيان
فقدان الشهية
كثرة التجشؤ
الانتفاخ
فقدان الوزن غير المقصود

متى ترى الطبيب
حدد موعدًا مع طبيبك إذا لاحظت أي علامات وأعراض مستمرة تقلقك. اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا واجهت:

آلام شديدة أو مستمرة في البطن
صعوبة في البلع
براز دموي أو أسود قطراني
القيء أو القيء الدموي أو الأسود الذي يشبه القهوة المطحونة

المصدر: healthline

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