فوائد صحية مذهلة لـ التوت الأحمر.. يعمل على إنقاص الوزن ويخفض الكولسترول



فوائد التوت الأحمر فوائد التوت الأحمر



التوت الأحمر، يُطلق على توت Lingonberries أيضًا اسم Vaccinium vitis-idaea L. وهو نوع من التوت أحمر وصغير وحامض الطعم ولكن مع مسحة من الحلاوة والمرارة. إنها غنية جدًا بالبوليفينول الغذائي مع أحماض أوميغا 3 الدهنية القوية ، وخصائصها المضادة للأكسدة ، والتي تساهم في التمتع بصحة جيدة.





ربما يتم الخلط بين التوت البري والتوت البري. الفرق هو أن السابق مستدير وصغير وينمو بشكل أساسي على السيقان القصيرة ، بينما ينمو الأخير على سيقان طويلة وهو كبير بعض الشيء. في المقالة التالية ، تتم مناقشة الفوائد الصحية للتوت البري على النحو التالي وفقا لما نشره موقع هيلثي.





يساعد في تقليل الوزن

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يؤثر التوت البري على وزن الشخص. استخدام هذه التوت يمنع زيادة الوزن بسبب النظام الغذائي عالي الدهون. كما أنها تعمل على تحسين وظائف الجسم الفسيولوجية وتقليل كمية الدهون في الأنسجة الدهنية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.إدارة مرض السكريالسمنة باعتبارها واحدة من القضايا الصحية العالمية الرئيسية ، تتطور إلى أمراض التمثيل الغذائي مثل الأنسولين أو مقاومة مرض السكري. يحتوي التوت البري على الأنثوسيانين والفلافونيدات التي تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى.يخفض مستوى الكوليستروليزيد النظام الغذائي عالي الدهون من مستويات الكوليسترول في الدم ويسبب زيادة الدهون في الجسم. يقلل التوت اللينجوني من مستويات الكوليسترول التي يسببها النظام الغذائي الغني بالدهون ويقلل من مخاطر السمنة. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في منع ارتفاع الدهون الناتج عن التغيرات الالتهابية.يقلل الالتهابيسبب الالتهاب العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة و. يُظهر نظام التوت البري تحسنًا في الإعاقات المرتبطة بالالتهابات والالتهابات منخفضة الدرجة.تعزيز المناعةصحة القناة الهضمية ضرورية للغاية في الحفاظ على التمثيل الغذائي والجهاز المناعي لكامل الجسم. يرتبط تناول Lingonberries أيضًا بصحة الجهاز الهضمي وتحسين الميكروبات المعوية نظرًا لوجود أنشطة قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة للفاكهة.