لن تتوقعها.. نصائح للحصول على أسنان بيضاء في المنزل

الأسنان البيضاء بدون اصفرار أو بقع داكنة حلم الكثير من الأشخاص ولاسيما السيدات، حيث تلجأ بعضهن إلى مراكز التجميل لإجراء ما يمكن فعله حتى تتمكن للوصول إلى نتائج مثالية كنجمات الدراما.
فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على أسنان أكثر صحة وبياضًا، وفقا لموقع novosti:
خل التفاح:
وفقًا لدراسة نُشرت في PubMed Central بعنوان "آثار الخل على تبييض الأسنان والأنسجة الصلبة للأسنان في المختبر" ، فقد تبين أن خل التفاح يمكن أن يساعد في الحصول على أسنان أكثر بياضًا.
ومع ذلك، يجب أن يكون استخدامه بكميات قليلة ويجب ألا يكون منتظمًا لأنه قد يؤدي إلى إتلاف سطح الأسنان.
التنظيف بالفرشاة:
تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل لمدة 2-3 دقائق للحفاظ على صحة أسنانك.
نظف كل جزء من فمك وكذلك لسانك، كما يمكنك استخدام معجون أسنان لتبييض الأسنان لجعل أسنانك أكثر بياضًا.
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