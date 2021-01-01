لن تتوقعها.. نصائح للحصول على أسنان بيضاء في المنزل



للحصول على أسنان بيضاء للحصول على أسنان بيضاء

الأسنان البيضاء بدون اصفرار أو بقع داكنة حلم الكثير من الأشخاص ولاسيما السيدات، حيث تلجأ بعضهن إلى مراكز التجميل لإجراء ما يمكن فعله حتى تتمكن للوصول إلى نتائج مثالية كنجمات الدراما.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على أسنان أكثر صحة وبياضًا، وفقا لموقع novosti:



خل التفاح:

وفقًا لدراسة نُشرت في PubMed Central بعنوان "آثار الخل على تبييض الأسنان والأنسجة الصلبة للأسنان في المختبر" ، فقد تبين أن خل التفاح يمكن أن يساعد في الحصول على أسنان أكثر بياضًا.

ومع ذلك، يجب أن يكون استخدامه بكميات قليلة ويجب ألا يكون منتظمًا لأنه قد يؤدي إلى إتلاف سطح الأسنان.





التنظيف بالفرشاة:

تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل لمدة 2-3 دقائق للحفاظ على صحة أسنانك.

نظف كل جزء من فمك وكذلك لسانك، كما يمكنك استخدام معجون أسنان لتبييض الأسنان لجعل أسنانك أكثر بياضًا.

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نظام غذائي صحي:استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين ج والألياف والفواكه والخضروات، يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنانك وكذلك صحة جسمك بشكل عام.وتجنب الأطعمة مثل التوت والقهوة والشمندر التي يمكن أن تسبب تغير لون الأسنان.الفحم النشط:تقوم العديد من الشركات المصنعة لمعجون الأسنان بتسويق مجموعة من معاجين الأسنان التي تحتوي على الفحم النشط.للأسباب الصحيحة، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الأسنان بيضاء وإزالة البقع. يمكنك أيضًا استخدام الفحم المنشط على شكل كبسولات عن طريق فركه على أسنانك وشطفه لاحقًا.بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز:مزيج من بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز مفيد في التخلص من الأسنان الصفراء والبقع، يمكنك استخدامه من خلال معجون الأسنان الذي يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز، أو يمكنك تحضير معجون في المنزل عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز وتطبيقه على أسنانك.