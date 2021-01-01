قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية



قصف جوي لمدينة جدة السعودية قصف جوي لمدينة جدة السعودية





أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد استهدف مدينة جدة السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل لها منذ قليل.



وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في حواره التلفزيوني، يوم الثلاثاء، رفض بلاده وجود "أي تنظيم مسلح خارج عن القانون" على حدودها، داعيا مليشيات الحوثي وقف إطلاق النار في اليمن وخوض التفاوض.

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وشدد على أنه "لا توجد أي دولة في العالم تقبل بوجود ميليشيا على حدودها أو أي تنظيم مسلح خارج عن قانون الدولة على الحدود، وهذا أمر غير مقبول للسعودية ولدول المنطقة وغير مقبول للشرعية (الحكومة المعترف بها أمميا) في اليمن".وأضاف: "نتمنى أن يجلس الحوثي حول طاولة المفاوضات مع جامع الأقطاب اليمنية للوصول إلى حلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة".وتابع: "الأرض مقدمة من السعودية لوقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس حول طاولة المفاوضات".وأشار إلى أنه لا شك في أن هناك "علاقة قوية" بين الحوثيين والنظام الإيراني، لكنه أعرب عن تمنياته في أن تراعي الجماعة مصالح اليمن قبل أي شيء آخر.