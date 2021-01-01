شاهد .. لصوص يسرقون سيارات بقيمة 4 مليون جنيه

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لصوص يسرقون سيارات

تتم حوادث السرقة في جميع أنحاء العالم و نرى عمليات سرقة سيارات متقنة مثل الأفلام الامريكية ، حيث أعلنت صحيفة نيويورك تايمز، أن سرقات السيارات ارتفعت بشكل كبير على مدار العامين الماضيين خصوصا بعد تفشي وباء كورونا و المشاكل الاقتصادية .

و في هذا السياق نعرض حادثة سرقة سينيمائية بعض الشيء حيث استهدف مجموعة من اللصوص وكالة في ولاية ديترويت الأمريكية للمرة الثانية خلال نفس العام، ولحسن الحظ التقطت كاميرات المراقبة العملية بأكملها، حيث شوهد ستة لصوص يكسرون نوافذ سيارات رخيصة لإبعادها عن الطريق لسرقة بعض السيارات مرتفعة الثمن، وشوهد شخص واحد يقتحم مكتب الوكيل لجلب المفاتيح و اتمام العملية بنجاح .

و بالفعل سرقت مجموعة اللصوص ما لا يقل عن خمسة سيارات فاخرة، وهي دودج تشالنجر سكات باك، ودودج تشارجر آر تي، ومرسيدس AMG S63 كشف، وكاديلاك اسكاليد، ودودج تشالنجر V6، وتقدر قيمتهم الإجمالية بحوالي ربع مليون دولار أى ما يقارب 4 مليون جنيه.



و في الفيديو يظهر اللصوص وهم يقودون السيارة خارج الوكالة بعد دقائق فقط من دخولهم، ويعتقد أنه كان من الممكن أن تتجنب الوكالة هذه السرقة إذا احتفظت بالمفاتيح في مكان آمن عن اللصوص .

المصدر: elbalad

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