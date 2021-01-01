الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

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صورة الخبر: الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب علي زحام المواطنين وتكدسهم بـ حي الحسين ، قائلا:" قلبي يحدثني شرًا، البلد كلها في الشارع، وبدون أي التزامات بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر منصة "شاهد نت"،:" لازم ناخد بالنا يا جماعة قبل وقوع الكارثة الهند ابتدت كده، معقبا:" ياريت يا جماعة نلتزم قبل ما نلبس كلنا"

وأردف أديب:" اتمني المواطنين يحققوا الموازنة بين أكل العيش والحفاظ علي التباعد الاجتماعي دون تهاون، معقبا:" أنتوا شايفين العالم عامل ازاي"

وأكمل:"إغلاق المتنزهات والشواطئ خلال شم النسيم لن يمنع من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا إذا استمر الوضع الوبائي بنفس المعدل، والجميع يتخوف من الإجازات التي تشهدها مصر حاليا لأنها فرصة عظيمة لكورونا.

المصدر: elbalad

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