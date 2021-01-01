علق الإعلامي عمرو أديب علي زحام المواطنين وتكدسهم بـ حي الحسين ، قائلا:" قلبي يحدثني شرًا، البلد كلها في الشارع، وبدون أي التزامات بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر منصة "شاهد نت"،:" لازم ناخد بالنا يا جماعة قبل وقوع الكارثة الهند ابتدت كده، معقبا:" ياريت يا جماعة نلتزم قبل ما نلبس كلنا"
وأردف أديب:" اتمني المواطنين يحققوا الموازنة بين أكل العيش والحفاظ علي التباعد الاجتماعي دون تهاون، معقبا:" أنتوا شايفين العالم عامل ازاي"
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التعليقات على الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين
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