شاهد.. الجونة يخطف نقطة ثمينة من الأهلي بهدف قاتل



الأهلي والجونة الأهلي والجونة

سيطر التعادل الإيجابي على أحداث مباراة الأهلي والجونة، بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي وي السلام.





وسجل هدف التقدم للأهلي طاهر محمد طاهر بعد نزوله بديلا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.





وتعادل الجونة في الدقيقة 80 عن طريق محمد نجيب بهدف قاتل بعد رأسية جميلة سكنت شباك محمد الشناوي .

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وارتفع رصيد الأهلي بهذا التعادل إلى النقطة 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك الأول الذي لعب 3 مباريات أكثر من الأحمر.الشوط الأولبدأت المباراة حماسية من جانب الأهلي حيث شهدت الدقيقة الثانية فرصة الهدف الأول بعد خطأ دفاعي أرسل الكرة إلى محمد شريف الذي سدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالدفاع وتتحول إلى ركنية لم يستفد منها الأحمر.وأهدر كهربا هجمة للأهلي في الدقيقة 5 بعدما وصلت الكرة عند شريف ليمررها بكعب القدم إلى كهربا الذي يسددها بيمناه لكنها وصلت سهلة في يد حارس الجونة اسلام طارق.وواصل لاعبو الأهلي الضغط الهجومي علي فريق الجونة مع إهدار الفرص برونة شديدة أمام مرمي أسلام طارق المتألق في الدفاع عن مرماه.وشهدت الدقيقة 18 إهدار فرصة خطيرة بعد كرة طويلة للأهلي لعبها ربيعة ومررها شريف برأسه وصلت عند الشحات سددها بيمناه لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للجونة إلى خارج الملعب.واستمرارا لمسلسل إهدار الفرص فشل محمود كهربا في إحراز الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة من ناصر ماهر إلى كهربا لكن لوي وائل مدافع الجونة يتصدى للكرة بصورة رائعة لينقذ مرماه من تلقي هدف للأهلي.وأهدر كهربا فرضة أخري في الدقيقة 27 بد تمريرة من لمسة ولعبة بين حسين الشحات وكهربا، تصل عند كهربا يرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء تصطدم بجوناثان تصل سهلة بعد ذلك في يد حارس الجونة إسلام طارق.وشهدت الدقيقة 35 أول فرصة هجومية لفريق الجونة بعد عرضية من الشبراوي داخل منطقة الجزاء تصل عند مبومبو يلعبها بيمناه لكن الكرة تخرج على يسار الشناوي إلى خارج الملعب .وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول في الدقيقة 40 بخروح سعد سمير لاعب الأهلي بعد اصابته ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه.وفي الدقيقة 42 باغت لاعبي الجونة دفاعات الأهلي بالفرصة الثانية لهم في اللقاء بعد تسديدة من الشبراوي تصطدم بقدم ديانج الذي يستعيد الكرة بعد ذلك.الشوط الثانيبدأ الشوط الثاني بتبديلين علي دفعة واحدة من بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي بخروج ناصر ماهر ونزول مجدي افشة وخروج كهربا ونزول طاهر محمد طاهر .وشهدت الدقيقة 47 فرصة خطيرة لفريق الجونة بعد كرة مقطوعة من حسين الشحات تصل عند كريم الطيب ليسددها أرضية يتصدى لها محمد الشناوي بثبات.وظهر لاعبو الأهلي هادئين في الشوط الثاني علي عكس بداية اللقاء التي شهدت ضغط هجومي كبير للمارد الأحمر بحثا عن الهدف الأول في شباك الجونة.وواصل الجونة تكتله الدفاعي المنظم، وساعده في ذلك افتقاد الأهلي للدقة في إنهاء الهجمات وفي تمرير الكرات بين لاعبيه أيضا.وشهدت الدقيقة 56 هدف الأهلي الأول بعد صاروخية من طاهر محمد طاهر من خارج منطقة الجزاء لتخترق تكتل الجونة الدفاعي وتسكن شباك اسلام طارق.وكاد مجدي أفشة أن يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58 بعد تسديدة قوية تصدي لها القائم الأيسر لاسلام طارق حارس مرمي الجونة.وأوقع محمد الشناوي قلوب عشاق الأهلي في لقطة غريبة بعدما كاد أن يتسبب في هدف في مرماه بعد مراوغته لمهاجم الجونة داخل منطقة الجزاء لكنه مرر الكرة بعد ذلك إلى ياسر إبراهيم.وتراجع لاعبو الأهلي نسبيا ليسيطر لاعبي الجونة علي المباراة في محاولة إدراك هدف التعادل ولكن بدون خطورة حقيقية علي مرمي الأهلي.وشهدت الدقيقة 74 اهدار هدف جديد للأهلي من قبل أفشة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدي لها ببراعة اسلام طارق حار مرمي الجونة.تشكيل الأهليحراسة المرمى: محمد الشناويالدفاع: أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعةالوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج - ناصر ماهرالهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - محمود كهرباويجلس على دكة بدلاء الأهلي، على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان والسولية وأفشة وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.فيما جاء تشكيل الجونة كالآتي:حراسة المرمى: إسلام طارقالدفاع: محمد نجيب - محمود الجزار - لؤي وائلالوسط: محمد الحبيب يكن - سيرجي آكا - نور السيد - أحمد عامر - جوناثانالهجوم: محمود الشبراوي - إدريس مبومبو.