ليلة القدر.. دار الإفتاء تنشر مواعيد الليالي الوترية

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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، مواعيد الليالي الوترية.







وكتبت الدار عبر “فيس بوك”: الليالي الوترية في رمضان، تحروا فيها ليلة القدر، بلّغنا الله وإياكم ثوابها وفضلها، وهي كالتالي:

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- ليلة 21.. تبدأ من مغرب الأحد 2-5-2021، حتى فجر الإثنين 3-5-2021.- ليلة 23.. تبدأ من مغرب الثلاثاء 4-5-2021 حتى فجر الأربعاء 5-5-2021.- ليلة 25.. تبدأ من مغرب الخميس 6-5-2021 حتى فجر الجمعة 7-5-2021.- ليلة 27.. تبدأ من مغرب السبت 8-5-2021 حتى فجر الأحد 9-5-2021.- ليلة 29.. تبدأ من مغرب الإثنين 10-5-2021 حتى فجر الثلاثاء 11-5-2021.وأشارت الدار، إلى مصارف زكاة الفطر، وهي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف جاءت في قوله- تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].