أكلات سحور رمضان.. سلطة عدس بجبة وكفتة بطاطس وأكواب خيار بالجبنة والطماطم



سلطة عدس بجبة سلطة عدس بجبة

هنتسحر إيه النهارده؟.. سؤال متكرر يواجهنا يوميا، حيث تقع السيدات في حيرة عند اختيارأكلات سحور رمضان؛ لتجمع بين المذاق الشهي، والقيمة الغذائية العالية.



ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: “سلطة عدس بجبة.. كفتة بطاطس.. أكواب خيار بالجبنة والطماطم”.

طريقة عمل سلطة العدس بجبة



من أكلات سحور رمضان غير التقليدية التي يمكن استخدامها في كسر الروتين اليومي؛ هي “سلطة العدس بجبة”، نقدمها لكم بطريقة الشيف شربيني.

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مقادير سلطة العدس بجبةعدس أسود مسلوقملح وفلفلكمونزيت زيتونعصير ليمونثوم مفرومخل عنب أحمربصل أخضربقدونسبصل أحمرجزرملعقة سكرطريقة عمل سلطة العدس بجبة* في وعاء، يوضع العدس البني ثم يضاف الجزر، وبعده القليل من العدس الأصفر* يضاف البقدونس ثم البصلللتتبيلة* نحضر ليمون، خل أحمر، ثوم، ملح، فلفل، كمون ويقلبوا جيدًا، ثم يوضع الخليط على السلطة، ثم تقدمطريقة عمل كفتة بطاطسمن أكلات سحور رمضان غير التقليدية التي يمكن استخدامها في كسر الروتين اليومي أيضا، هي كفتة البطاطس، نقدمها لكم بطريقة الشيف شربيني.مقادير كفتة بطاطسبطاطسجبن رومي أو شيدربيضلبندقيقبقسماطملحفلفلزيتجوزة الطيبطريقة تحضير كفتة بطاطس* افرمي البطاطس في الكبة مع البيض والجبنة، ثم أضيفي اللبن والملح والفلفل وجوزة الطيب.* استخدمي كيس الحلواني لتشكيل البطاطس على شكل ورود، في صينية مدهونة بالزيت، ومرشوشة بالبقسماط.* أدخليها فرنا ساخنا حتى تَحمَرّ، ثم قدميها.طريقة أخرى* تبلي مكعبات البطاطس المسلوقة بملح وفلفل وجوزة الطيب.* اخلطي اللبن والبيض ضعي البطاطس في الدقيق ثم اللبن والبيض ثم في البقسماط، واقليها في زيت غزير ساخن ،ثم قدميها.طريقة عمل أكواب الخيار بالجبنةمن أكلات سحور رمضان غير التقليدية التي يمكن استخدامها في كسر الروتين اليومي أيضا؛ هي أكواب الخيار بالجبنة، نقدمها لكم بطريقة الشيف نورا السادات.مقادير أكواب الخيار بالجبنة4 حبات خيارطماطم شيري مقطعة أرباعنصف كوب جبنة فيتا2 ملعقة صغيرة شبت مفرومعصير ليمونزيت زيتونأوريجانوملح فلفل أسودطريقة تحضير أكواب الخيار بالجبنة* تقطع الخيارة إلى 3 قطع، وتُقَوَّر.* تخلط الفيتا والشبت وعصير اليمون وزيت الزيتون والأوريجانو ويقلب جيدا.* يتبل بالملح والفلفل و يحشى الخيار بالخليط ويقدم مزين بالطماطم الشيري.