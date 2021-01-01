أكلات سحور رمضان.. سلطة عدس بجبة وكفتة بطاطس وأكواب خيار بالجبنة والطماطم

سلطة عدس بجبة
هنتسحر إيه النهارده؟.. سؤال متكرر يواجهنا يوميا، حيث تقع السيدات في حيرة عند اختيارأكلات سحور رمضان؛ لتجمع بين المذاق الشهي، والقيمة الغذائية العالية.
ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: “سلطة عدس بجبة.. كفتة بطاطس.. أكواب خيار بالجبنة والطماطم”.
طريقة عمل سلطة العدس بجبة
من أكلات سحور رمضان غير التقليدية التي يمكن استخدامها في كسر الروتين اليومي؛ هي “سلطة العدس بجبة”، نقدمها لكم بطريقة الشيف شربيني.
مقادير سلطة العدس بجبة
عدس أسود مسلوق
ملح وفلفل
كمون
زيت زيتون
عصير ليمون
ثوم مفروم
خل عنب أحمر
بصل أخضر
بقدونس
بصل أحمر
جزر
ملعقة سكر
طريقة عمل سلطة العدس بجبة
* في وعاء، يوضع العدس البني ثم يضاف الجزر، وبعده القليل من العدس الأصفر
* يضاف البقدونس ثم البصل
للتتبيلة
* نحضر ليمون، خل أحمر، ثوم، ملح، فلفل، كمون ويقلبوا جيدًا، ثم يوضع الخليط على السلطة، ثم تقدم
طريقة عمل كفتة بطاطس
من أكلات سحور رمضان غير التقليدية التي يمكن استخدامها في كسر الروتين اليومي أيضا، هي كفتة البطاطس، نقدمها لكم بطريقة الشيف شربيني.
مقادير كفتة بطاطس
بطاطس
جبن رومي أو شيدر
بيض
لبن
دقيق
بقسماط
ملح
فلفل
زيت
جوزة الطيب
طريقة تحضير كفتة بطاطس
* افرمي البطاطس في الكبة مع البيض والجبنة، ثم أضيفي اللبن والملح والفلفل وجوزة الطيب.
* استخدمي كيس الحلواني لتشكيل البطاطس على شكل ورود، في صينية مدهونة بالزيت، ومرشوشة بالبقسماط.
* أدخليها فرنا ساخنا حتى تَحمَرّ، ثم قدميها.
طريقة أخرى
* تبلي مكعبات البطاطس المسلوقة بملح وفلفل وجوزة الطيب.
* اخلطي اللبن والبيض ضعي البطاطس في الدقيق ثم اللبن والبيض ثم في البقسماط، واقليها في زيت غزير ساخن ،ثم قدميها.
طريقة عمل أكواب الخيار بالجبنة
من أكلات سحور رمضان غير التقليدية التي يمكن استخدامها في كسر الروتين اليومي أيضا؛ هي أكواب الخيار بالجبنة، نقدمها لكم بطريقة الشيف نورا السادات.
مقادير أكواب الخيار بالجبنة
4 حبات خيار
طماطم شيري مقطعة أرباع
نصف كوب جبنة فيتا
2 ملعقة صغيرة شبت مفروم
عصير ليمون
زيت زيتون
أوريجانو
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير أكواب الخيار بالجبنة
* تقطع الخيارة إلى 3 قطع، وتُقَوَّر.
* تخلط الفيتا والشبت وعصير اليمون وزيت الزيتون والأوريجانو ويقلب جيدا.
* يتبل بالملح والفلفل و يحشى الخيار بالخليط ويقدم مزين بالطماطم الشيري.
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