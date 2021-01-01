حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا.. فيديو

صورة الخبر: حريق ضخم بمصافي النفط
حريق ضخم بمصافي النفط

اندلع حريق ضخم، في مصافي النفط في مدينة حيفا المحتلة شمال إسرائيل، حيث هرعت أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين اندلاع حريق كبير في مصافي النفط بمدينة حيفا، وسط تواجد مكثف لطواقم الإطفاء والإسعاف.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحريق اندلع في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع للتعامل مع الحريق.

ولم تشر التقارير إلى وقوع إصابات جراء الحريق، كما لم يتم الكشف عن حصيلة الخسائر أو سبب الحادث.

ويأتي حريق مصافي النفط في حيفا، بعد أقل من 24 ساعة، على مقتل عشرات الإسرائيليين خلال حادث تدافع في احتفال ديني بجبل ميرون.

ووقع التدافع خلال احتفالات لاك باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني حاشد يقام بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأسفر حادث جبل ميرون في إسرائيل عن مصرع 45 شخصا، فيما أصيب ما يزيد على 150.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24805

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager