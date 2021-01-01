اندلع حريق ضخم، في مصافي النفط في مدينة حيفا المحتلة شمال إسرائيل، حيث هرعت أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين اندلاع حريق كبير في مصافي النفط بمدينة حيفا، وسط تواجد مكثف لطواقم الإطفاء والإسعاف.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحريق اندلع في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع للتعامل مع الحريق.
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التعليقات على حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا.. فيديو
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