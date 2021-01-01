طفل يوقف حركة القطارات 20 دقيقة في المنيا.. إيه الحكاية؟

طفل يوقف حركة القطارات 20 دقيقة
انتظمت حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي بالمنيا، بعد محاولة أحد الأطفال، يعمل بائعًا متجولًا شد بلف الخطر داخل قطار رقم 158 المميز خط "الإسكندرية - الأقصر"، وذلك عقب مرور القطار من محطة المنيا.
توقف القطار 20 دقيقة وهي فترة تعبئة الهواء الخاص بفرامل القطار وتم الإمساك بالطفل بواسطة الركاب وقام الكمساري بإغلاق بلف الخطر بعد مخاطبة قائد القطار له من خلال الهاتف.
وتم تسليم الطفل البائع إلى شرطة محطة ملوي التابعة لشرطة النقل والمواصلات وتم إطلاق سراحه، واكتفى أفراد الشرطة بتعنيفه لعدم تكرار تلك الواقعة.
وفى سياق متصل بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى عيد العمال.
وجاء في البرقية: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا وقياداتها التنفيذية أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال مايو 2021، الذي نجدد فيه العهد تحت قيادة سيادتكم بمواصلة المزيد من العمل والجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وينعم الشعب المصري بما حرصتم سيادتكم على تحقيقه له بغد أفضل مملؤ بالخير والرخاء، وبهذه المناسبة الغالية نتوجه للمولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويرعاكم لما فيه الخير".
كما وجه المحافظ، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير القوى العاملة، ولجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمال مصر الأوفياء، وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.
وأكد المحافظ أن عيد العمال هو عيد العمل والعطاء والإنتاج، مقدما كل التحية والاحترام والتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.
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