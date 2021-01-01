طفل يوقف حركة القطارات 20 دقيقة في المنيا.. إيه الحكاية؟



طفل يوقف حركة القطارات 20 دقيقة طفل يوقف حركة القطارات 20 دقيقة

انتظمت حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي بالمنيا، بعد محاولة أحد الأطفال، يعمل بائعًا متجولًا شد بلف الخطر داخل قطار رقم 158 المميز خط "الإسكندرية - الأقصر"، وذلك عقب مرور القطار من محطة المنيا.



توقف القطار 20 دقيقة وهي فترة تعبئة الهواء الخاص بفرامل القطار وتم الإمساك بالطفل بواسطة الركاب وقام الكمساري بإغلاق بلف الخطر بعد مخاطبة قائد القطار له من خلال الهاتف.



وتم تسليم الطفل البائع إلى شرطة محطة ملوي التابعة لشرطة النقل والمواصلات وتم إطلاق سراحه، واكتفى أفراد الشرطة بتعنيفه لعدم تكرار تلك الواقعة.

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