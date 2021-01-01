الرئيس السيسى يحاور مواطنين بسوق السيارات الجديد (فيديو)



الرئيس السيسى الرئيس السيسى

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من المواطنين المتواجدين بسوق السيارت الجديد، خلال جولته التفقدية بعد ظهر اليوم، الجمعة، حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص على الاستماع لآرائهم ومطالبهم.



وخلال الحوار الذي دار بين الرئيس وبين المواطنين، طلب المواطنون عددًا من الخدمات في سوق السيارات الجديد لكي يشعروا أن المكان الجديد أفضل من السوق القديم، وكذلك الشعور بالأمان وهم يشترون السيارات، كما دعا المواطنون للرئيس السيسى بأن يوفقه الله للخير دائما.

وأبدى المواطنون فخرهم وسعادتهم بالطرق والمحاور الجديدة التى تدشنها الدولة، مؤكدين أن مصر أصبحت شيئًا آخر بفضل مجهودات الرئيس السيسي.



من جانبه، أكد الرئيس السيسى، أنه حرص اليوم علي تفقد المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات حتى يطمئن علي توافر كل ما يفكر فيه المواطنون من خدمات، حيث تم تخطيط مناطق انتظار السيارات، وسيكون هناك أماكن للفحص والتسجيل والبنوك والكافيتريات، كما تم إصدار تعليمات بوجود أماكن فى السوق لماركات جديدة من السيارات، مضيفًا:"من ثلاثة الي أربعة شهور ستجدون مكاناً لا يوجد إلا في مصر ".



وكان الرئيس السيسى تفقد المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية، فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى 57 فدانا بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الامر الذي سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الاحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والاطفاء والاسعاف، بالاضافة الي عدد من افرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع.

