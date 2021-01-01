فيديو.. لحظات قبل مقتل عشرات اليهود المتدينين بحادثة جبل الجرمق

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صورة الخبر: jBqyjX17zRY
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تسبب انهيار جسر اثناء احتفالات دينية إسرائيلية بجبل الجرمق بشمال غربي الجليل الليلة الماضية في مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وانهار الجسر الموجود على جبل الجرمق خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني اليهودي، وبدأ الناس بعد ذلك التدافع ما تسبب في سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تجمع في مكان الحادث أكثر من 100 ألف شخص، ولا يزال حتى الآن سبب انهيار الجسر مجهولا.

هذا وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه كارثة.

ويؤم اليهود هذا المقام في رحلة حج تنظم سنويا بمناسبة عيد "لاك بعومر" الذي يحتفلون فيه بذكرى انتهاء وباء فتاك تفشى بين طلاب مدرسة تلمودية في زمن الحاخام الذي عاش في القرن الثاني الميلادي والذي يُنسب إليه كتاب "الزوهار"، أهم كتب التصوف اليهودي.

وليل الخميس على الجمعة تقاطر آلاف اليهود المتدينين إلى هذا المقام، في أضخم حدث تشهده الدولة العبرية منذ بداية جائحة كوفيد-19.

المصدر: ذا تايمز + وكالات

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