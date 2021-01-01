إعلام القاهرة تصدر تعليمات هامة لطلاب الفرقة الرابعة.. تفاصيل



كلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الإعلام جامعة القاهرة

نوهت إدارة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة التوجه لإدارة شئون التعليم والطلاب لملء استمارة التخرج ١٠٤ .



وأشارت إدارة الكلية على جميع الطلاب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة مع صورة شخصية.





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وللحصول على كود دفع رسوم الاستمارة على الطلاب الدخول على هذا الرابط :Cakes.cu.edu.eg/mass.aspxكما نفت إدارة الكلية على الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الماضية حول تأجيل ملء الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة إلى بعد عيد الفطر.والجدير بالذكر أن كلية الإعلام قد عقدت ويبنار بعنوان " رؤية " بالتعاون مع جامعة عجمان يوم الأربعاء ٢٨ من أبريل فى الساعة الحادية عشرة صباحاً .وكانت قد أعلنت إدارة الجامعة عن المتحدثون فى الويبنار وهم أبراهيم السيد مخرج بالتليفزيون المصرى ، هانى سمير مخرج ومنتج أفلام وثقائقية و هيثم كرم مونتير سينمائي.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير رئيس جامعة عجمان وتحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام و الدكتور حسام سلامة عميد كلية إعلام عجمان.